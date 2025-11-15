Gambero Rosso nella sua nuova Guida d’Italia 2026 ha premiato anche i migliori bistrot d'Italia che hanno ricevuto il riconoscimento delle Tre Tavole

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Il mondo dei bistrot italiani sta vivendo una stagione in forte crescita. Negli ultimi anni, questi locali ibridi sono diventati un punto di riferimento per chi cerca alta qualità senza formalismi, orari flessibili e una cucina capace di unire tradizione e creatività. A raccontare questa evoluzione è la nuova Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso, una delle pubblicazioni più autorevoli del panorama gastronomico nazionale. Accanto alle Tre Forchette, simbolo dell’eccellenza della ristorazione italiana, la guida assegna anche le prestigiose Tre Tavole, riconoscimento dedicato ai migliori bistrot della Penisola.

La nuova edizione della guida del Gambero Rosso

La nuova edizione della guida del Gambero Rosso è stata presentata al The Space Cinema Moderno di Roma e fotografa lo stato della ristorazione italiana. Una guida che cresce ancora: quest’anno ci sono oltre 2.500 indirizzi selezionati, 100 in più rispetto all’edizione 2025. Inoltre, ci sono 380 novità tra ristoranti, trattorie, bistrot, wine bar e cucine etniche. Nella nuova edizione 2026 ben 55 ristoranti hanno ottenuto le Tre Forchette, 3 in più rispetto allo scorso anno, con 5 nuovi ingressi tra le eccellenze assolute.

Sono stati assegnati anche 4 nuovi premi speciali a realtà che hanno saputo distinguersi per identità e qualità. I quattro premi speciali 2026 sono andati a La Madia (Brione) che ha vinto il riconoscimento di Ristorante dell’Anno, e a Lunasia, Hotel Plaza e de Russie (Viareggio) che è stato premiato come Miglior gelato al ristorante. Il premio per la migliore ospitalità è andato a Bu:r (Milano), mentre il miglior ristorante italiano all’estero è stato dichiarato Clara Restaurant (Bangkok).

Accanto alle categorie principali, il Gambero Rosso ha dedicato come sempre grande attenzione ai bistrot italiani, premiando le realtà che interpretano questo format con originalità. La cucina dei bistrot contemporanei è genuina, sostenibile con menu brevi ma in genere molto curati. Vengono presentate ricette della tradizione, spesso ripensate con un occhio moderno, un servizio agile e una buona selezione di vini.

Inoltre, l’attenzione alla sostenibilità è ormai centrale per molte realtà. L’attenzione viene posta alla riduzione degli sprechi, all’utilizzo di prodotti locali e alle filiere virtuose che valorizzano produttori grandi e piccoli.

Le Tre Tavole 2026: i migliori bistrot d’Italia

Sono 13 i bistrot italiani premiati con le Tre Tavole 2026, un riconoscimento che il Gambero Rosso assegna alle insegne che si contraddistinguono tra gli indirizzi contemporanei. Vengono, infatti, valutati fattori come la cucina, l’atmosfera, la qualità della mescita e la capacità di innovare. La maggior parte dei premiati si trova nelle grandi città e nel Nord Italia, ma quest’anno brilla una new entry pugliese: Osteria Origano di Palmariggi (LE). Questa, immersa in una masseria tra vigne e campagne, permette di assaggiare la vera cucina salentina.

Le altre tre new entry 2026 sono Sorì (Cuneo), un bistrot contemporaneo, e Franceschetta58 (Modena), la “sorella minore” dell’Osteria Francescana di Massimo Bottura. Da segnalare anche l’Osteria San Biagio (Fabriano, AN) insieme al già premiato Nana Piccolo Bistrò di Senigallia. Queste nuove insegne si affiancano ai locali confermati, dando vita a una lista che rappresenta il meglio della cucina informale italiana. Le Tre Tavole, infatti, raccontano un’Italia gastronomica sempre più varia e appassionante.

Ecco la lista dei migliori bistrot d’Italia per Gambero Rosso che hanno ricevuto il riconoscimento delle Tre Tavole 2026.