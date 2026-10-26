Quali sono i migliori biscotti con gocce di cioccolato tra quelli presenti all'interno dei supermercati italiani: il verdetto secondo Gambero Rosso

I biscotti sono i protagonisti della colazione di tanti italiani: in molti scelgono quelli con le gocce di cioccolato per iniziare la giornata all’insegna del gusto, da mangiare da soli oppure da inzuppare in una tazza di latte caldo. Il Gambero Rosso ha condotto una ricerca per scoprire quali sono i migliori prodotti disponibili sugli scaffali dei supermercati italiani.

Quali sono i migliori biscotti con gocce di cioccolato del supermercato

Come da tradizione, gli esperti del Gambero Rosso hanno messo a confronto i prodotti di una ventina di aziende tra le più diffuse nella grande distribuzione alimentare: ogni biscotto è stato oggetto di una prova d’assaggio rigorosamente alla cieca, senza conoscere i marchi.

Dei vari biscotti presi in esame sono stati valutati fattori come la consistenza, la friabilità, l’equilibrio della dolcezza, i profumi e il gusto del cioccolato. Ogni prodotto, dopo la prova d’assaggio, è stato giudicato attraverso un sistema di valutazione espresso in Gamberi, da uno a tre per indicare “buono”, “molto buono” e “eccellente”.

I prodotti capaci di ottenere il massimo riconoscimento del Gambero Rosso, che di recente ha eletto i migliori panifici d’Italia, sono tre, a cominciare dai Galbusera Granola e Frolla: biscotti caratterizzati da una ricetta che alterna i tipici sentori della granola legati all’avena e al miele, seguiti da una lieve nota di pane.

Tre Gamberi anche per Mulino Bianco CioccoAvena, biscotti precisi e regolari alla vista, con una trama aromatica che evidenzia i cereali, seguiti da delicate sensazioni di miele e cioccolato. Nel giudizio viene riportato che il biscotto “al palato è molto friabile, di ottima struttura, non particolarmente carico di zucchero e si distingue per l’ottima integrazione tra cereale e cioccolato“.

A completare il tris di biscotti con gocce al cioccolato che hanno ricevuto il massimo dei voti troviamo Bucaneve Maxigocce XL: si tratta dell’inconfondibile frollino a forma di ciambellina dell’azienda, declinato nella versione arricchita con grandi gocce di cioccolato. Il biscotto spicca per le nuance legate al miele, al cereale e a una delicata nota lattea, insieme a un’ottima struttura al morso.

Tra i prodotti presenti sugli scaffali dei supermercati italiani valutati dagli esperti del Gambero Rosso, cinque hanno ricevuto Due Gamberi, giudizio che indica prodotti molto buoni: Divella Grottoli, Cabrioni Ciocofroll, Le Tre Marie Ancora Uno, Balocco Fagottini e Misura Privolat.

Giudizio di Un Gambero, infine, per due prodotti: Pavesi Gocciole e Gentilini Favole. Come riportato sul sito ufficiale del Gambero Rosso, a comporre il panel di esperti che hanno assaggiato e giudicato i biscotti, c’erano: la pasticciera Alessia Blundo; l’editor ed esperto di analisi sensoriale Eugenio Marini; il curatore della Guida Oli d’Italia Indra Galbo; l’esperta di analisi sensoriale Mara Nocilla; la pastry chef della pasticceria Isanti di Vitorchiano (provincia di Viterbo) Monia Achille; la tecnologa alimentare ed esperta di analisi sensoriale Sabrina Pupillo.

Biscotti con gocce di cioccolato: i migliori secondo Gambero Rosso

Tre Gamberi

Galbusera Granola e Frolla

Mulino Bianco CioccoAvena

Doria Bucaneve Maxigocce XL

Due Gamberi

Divella Grottoli

Cabrioni Ciocofroll

Le Tre Marie Ancora Uno

Balocco Fagottini

Misura Privolat

Un Gambero