Migliori bar d'hotel al mondo nel 2026: 2 sono in Italia

Forbes ha stilato la sua annuale Hotel Star Bars, che premia i migliori bar d'hotel in tutto il mondo: nell'edizione 2026 spiccano due locali italiani

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Può un bar diventare una vera e propria esperienza turistica? Ebbene sì: ce lo rivela Forbes, che con la sua Hotel Star Bars elenca le migliori destinazioni al mondo dove poter gustare un buon drink in una location d’eccezione. Si tratta della classifica dei migliori bar d’hotel, quest’anno giunta alla sua seconda edizione. Quali sono i locali che meritano assolutamente una visita? Tra i 37 premiati, ce ne sono anche 2 italiani. Scopriamo quali sono.

I bar d’hotel in Italia premiati da Forbes nel 2026

La classifica Hotel Star Bars, stilata da Forbes, premia i migliori bar d’hotel in tutto il mondo: quest’anno ci sono anche due italiani in lista, che spiccano per le loro location eccezionali e la qualità dei drink serviti. Il primo è il Tiepolo Lounge & Terrace, situato all’interno del Rome Cavalieri (appartenente alla catena Waldorf Astoria). Eleganza e lusso incantano gli ospiti, tra opere d’arte disseminate in tutto l’hotel a ispirare i nomi dei cocktail da assaporare, magari sulla splendida terrazza immersa nel verde. Eccellenti anche le proposte culinarie, per un aperitivo che somiglia ad un vero e proprio viaggio per l’Italia.

Il secondo locale premiato da Forbes è il Lounge Bar del Lefay Resort & Spa Dolomiti, hotel a 5 stelle incorniciato dal suggestivo panorama della Val Rendena. Il bar, arredato in stile minimalista, sembra trarre ispirazione dalle vette dolomitiche di cui si gode uno scorcio magnifico dalle vetrate. Per i drink, ovviamente, vengono impiegati molti ingredienti locali tra cui il miele, i fiori di sambuco e i tipici liquori alpini. Non mancano decine di proposte legate al benessere, come tisane e mocktail da sorseggiare dopo un rilassante percorso wellness nella spa.

Tutti i bar d’Europa e del mondo nella Hotel Star Bars 2026

Quali sono gli altri bar d’hotel premiati da Forbes per il 2026? Scopriamo la lista completa.

I migliori bar d’hotel in Europa:

Abysse Bar – Royal Champagne Hotel & Spa (Champillon, Francia);

Alelia Bar – One&Only Aesthetics (Glifada, Grecia);

Bar Prince – The Balmoral (Edimburgo, Scozia);

Claridge’s Bar – Claridge’s (Londra, Regno Unito);

Le Bar Américain – Hôtel de Paris (Monte Carlo, Principato di Monaco);

Le Bar Botaniste – Shangri-La Paris (Parigi, Francia);

Martinez Bar – Hôtel Martinez (Cannes, Francia);

The Northall Bar – Corinthia London (Londra, Regno Unito);

The Prince of Wales Bar – Ashford Castle (Cong, Irlanda);

Vault Bar – Waldorf Astoria Amsterdam (Amsterdam, Paesi Bassi);

The Wallace – 100 Princes Street (Edimburgo, Scozia).

I migliori bar d’hotel in America:

Bemelmans Bar – The Carlyle, A Rosewood Hotel (New York, Stati Uniti);

The Champagne Bar – Four Seasons Hotel at The Surf Club (Miami, Stati Uniti);

Don Manuel’s – Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal (Cabo San Lucas, Messico);

Library by the Sea – Kimpton Seafire Resort + Spa (Grand Cayman, Isole Cayman);

The Maybourne Bar – The Maybourne Beverly Hills (Los Angeles, Stati Uniti);

The Speakeasy – San Ysidro Ranch (Santa Barbara, Stati Uniti);

The St. Regis Bar – The St. Regis Atlanta (Atlanta, Stati Uniti).

I migliori bar d’hotel in Asia:

Aura Lounge – The Ritz-Carlton Shanghai (Pudong, Shanghai);

The Bulgari Bar – Bulgari Hotel Tokyo (Tokyo, Giappone);

Flair – The Ritz-Carlton (Chengdu, Cina);

Le Bar – Capella Shanghai Jian Ye Li (Shanghai);

The Library – The Shilla Seoul (Seoul, Corea del Sud);

Lounge Bar Privé – Palace Hotel Tokyo (Tokyo, Giappone);

The Pineapple Room – Capella Singapore (Singapore);

Serasé – Art Paradiso Boutique Hotel (Incheon, Corea del Sud);

Sky Bar – The Sanya Edition (Sanya, Cina);

SKY59 – MGM Shanghai West Bund (Shanghai);

The St. Regis Bar – The St. Regis Macao (Macao);

Tenjin The Bar – Roku Kyoto (Kyoto, Giappone);

TIAO – Mandarin Oriental Qianmen Beijing (Pechino, Cina);

TwentyEight – Conrad Tokyo (Tokyo, Giappone).

I migliori bar d’hotel in Medioriente: