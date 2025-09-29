A Milano è stata presentata la guida Bar d'Italia 2026 di Gambero Rosso: ecco i migliori locali che hanno conquistato i Tre Chicchi e le Tre Tazzine

La nuova edizione della Guida Bar d’Italia 2026 del Gambero Rosso celebra i migliori locali del Paese, confermando il ruolo centrale del bar nella vita quotidiana degli italiani. Il bar non è più soltanto un luogo di passaggio per un caffè veloce, ma un punto di riferimento dalla colazione all’aperitivo.

Il cuore della guida resta anche quest’anno il sistema di valutazione basato su Tre Tazzine e Tre Chicchi, il massimo riconoscimento per locali che eccellono tanto nella qualità del caffè quanto nell’offerta complessiva. Quest’anno, il numero dei bar premiati con il massimo punteggio sale a 52 insegne, con sei nuovi ingressi che arricchiscono il panorama nazionale.

Il Bar dell’Anno 2026 nella guida Bar d’Italia di Gambero Rosso

Il 26 settembre al Teatro Manzoni di Milano è stata presentata la nuova edizione della guida Bar d’Italia 2026 di Gambero Rosso, giunta alla sua 26° edizione. Con oltre 1100 insegne recensite e 107 nuovi ingressi, la guida fotografa un settore in grande fermento, sempre più attento alla sostenibilità e alla qualità delle materie prime. Anche quest’anno sono stati assegnati i riconoscimenti dei Tre Chicchi e delle Tre Tazzine e il Premio illy Bar, assegnato al locale che ha mostrato una particolare sensibilità al tema della sostenibilità.

Il prestigioso Premio illy Bar dell’Anno 2026 è stato assegnato a Mamm Pane, Vino e Cucina di Udine, una delle novità più interessanti della guida e nuova entrata anche tra i locali Tre Tazzine e Tre Chicchi. La motivazione mette in luce l’approccio innovativo e sostenibile del progetto.

L’energia proviene al 100% da fonti rinnovabili, l’offerta privilegia prodotti etici e locali, mentre contro lo spreco alimentare spicca l’iniziativa della birra prodotta con il pane invenduto. Non mancano progetti di inclusione sociale, con collaborazioni con carceri e iniziative di inserimento lavorativo per richiedenti asilo. Mamm Pane, Vino e

I 52 Tre Tazzine e Tre Chicchi del 2026

Anche nella guida Bar d’Italia 2026 di Gambero Rosso, le valutazioni dei bar vengono espresse con Chicchi e Tazzine, assegnati in una scala da 1 a 3. I Chicchi premiano la qualità e la varietà dell’offerta di caffè, mentre le Tazzine valutano l’esperienza complessiva: dalla colazione alla merenda, dal pranzo veloce agli aperitivi, includendo anche il servizio e l’atmosfera del locale. Il massimo riconoscimento, i Tre Chicchi e Tre Tazzine, viene riservato ai bar che eccellono in entrambe le categorie, confermandosi tra i migliori d’Italia.

Ecco la lista completa dei locali premiati con il massimo riconoscimento nella guida Bar d’Italia 2026 del Gambero Rosso: