Migliori banche d'Italia per totale attivo tangibile: classifica

Quali sono le migliori banche d'Italia per totale attivo tangibile: ecco la classifica frutto della ricerca condotta dall'Area Studi Mediobanca

Quali sono le prime dieci banche italiane per totale attivo tangibile? A rivelarlo è la classifica frutto della ricerca condotta da parte dell’Area Studi di Mediobanca, in cui sono stati presi in esami i dati relativi al 2025. Per la ricerca sono stati analizzati 351 bilanci di cui 37 consolidati: l’attivo tangibile degli istituti italiani ammonta a 2.810 miliardi di euro, con un aumento di 117 miliardi sul 2024 (+4,3%) sostenuto dalla crescita degli impieghi, dei titoli e delle partecipazioni.

Nel complesso il 2025 si è segnalato come un anno in cui la redditività del comparto bancario è riuscita a mantenersi su livelli elevati, con un risultato d’esercizio pari a 34,3 miliardi di euro, rispetto ai 31,7 miliardi del 2024, nonostante la riduzione del margine di interesse conseguente alla progressiva contrazione dei tassi di riferimento della BCE avviata nel corso del secondo semestre del 2024.

Nel report ufficiale dell’Area Studi di Mediobanca si legge: “Dopo il picco del 2015 (198 miliardi di euro), a fine 2025 la massa dei crediti deteriorati netti

(dati consolidati) si attesta a 26 miliardi di euro (-0,2%), sostanzialmente in linea con l’anno precedente: alla riduzione di 0,4 miliardi di euro delle sofferenze corrisponde un aumento dello stesso ammontare delle inadempienze probabili (UTP, +0,8 miliardi) e degli altri NPL (-0,4)”.