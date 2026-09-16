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Migliori aziende al mondo per il Time: 30 sono italiane

4 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Sono 30 le aziende italiane presenti all’interno della nuova classifica The World’s Best Companies of 2026 stilata dal Time, la graduatoria che ogni anno mette in file le migliori società al mondo. Diversi i criteri stabiliti per valutare le varie realtà: su tutti spiccano la soddisfazione dei dipendenti, la crescita dei ricavi e la trasparenza su temi di grande importanza come la sostenibilità.

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