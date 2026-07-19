Svelate quali sono le migliori aziende italiane preferite dalla Generazione Z, i nati dopo il 1998: ecco la classifica di Great Place to Work Italia

Great Place to Work Italia ha stilato la classifica delle aziende italiane preferite dalla Generazione Z, quelle che secondo i giovani nati dopo il 1998 si sono distinte maggiormente per la qualità dell’ambiente di lavoro e per la capacità di coinvolgere i talenti.

Quali sono le migliori aziende italiane secondo la Generazione Z

La classifica si basa sul Trust Index Medio, l’indicatore che serve a misurare il clima di fiducia all’interno di un’organizzazione; viene calcolato attraverso parametri come la credibilità, il rispetto, l’equità, l’orgoglio e la coesione. Altro fattore preso in esame è il Ledership Index, indice che misura la qualità dei comportamenti di leadership in un’azienda.

La nuova graduatoria del 2026 è frutto di un sondaggio che ha visto protagonisti oltre 5.000 collaboratori appartenenti alla Generazione Z (i nati dopo il 1998), che appartengono a 92 diverse realtà organizzative del nostro Paese.

Al primo posto della classifica Best Workplaces for GenZ troviamo Edera Nordest, una realtà veneta di servizi finanziari, specializzata nei prestiti dedicati ai dipendenti e ai pensionati. Medaglia d’argento per Bending Spoons, ormai marchio d’eccellenza nel settore dell’information technology, eletta come una delle migliori aziende dove lavorare in Italia nel 2026.

Sul gradino più basso del podio si piazza Quantyca: si tratta di una società di consulenza IT specializzata in data management, advanced analytics e data streaming. Quarta posizione per Jet HR, seguita da Accuracy, Groupe ISAGRI, Hilton, Méthode, Kiabi e Octopus Energy, quest’ultima inserita al decimo posto.

Fuori dalla Top Ten troviamo: Florence One, Auxiell, Flabilis Consulting Group, Aton SpA, Glas Italy, Reverse, Caffeina, Up2You, Gruppo Breaders e Sector Alarm. Per quanto riguarda i settori di appartenenza delle società preferite dai giovani della Gen Z, a dominare sono information technology (35%) e servizi professionali (25%); seguono retail, servizi finanziari e assicurativi, ospitalità e manifattura.

Sul fronte delle dimensioni aziendali, in classifica troviamo sette società che appartengono alla categoria small, tra i 10 e i 49 collaboratori, mentre 5 sono medium, vale a dire che comprendono tra i 50 e 149 collaboratori; altre 5 aziende sono large in quanto contano tra i 150 e i 499 collaboratori; 2 aziende sono large (tra 500 e 999 collaboratori) e una sola realtà appartiene alla categoria super large con più di 1.000 collaboratori.

Secondo Alessandro Zollo, il Ceo di Great Place to Work Italia, la capacità delle aziende di attrarre e trattenere i profili junior rappresenta “il vero vantaggio competitivo concreto in un contesto di invecchiamento demografico, in cui la popolazione italiana diminuisce di circa 2 milioni di persone ogni 10 anni”.

Lo stesso Zollo, a proposito dei giovani che fanno parte della Generazione Z, ha dichiarato: “I giovani nati dal 1998 in poi non si accontentano più dei vecchi paradigmi professionali, ma cercano trasparenza, equità e soprattutto una leadership capace di ascoltare e guidare con coerenza – si legge su ‘Forbes’ – saranno i profili junior ad aiutare la transizione tecnologica della popolazione più esperta in aziende con un’anzianità media sempre più alta”.

Le aziende italiane preferite dalla Gen Z: la classifica