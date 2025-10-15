Le migliori aziende italiane dove lavorare nel 2025
Sono 16 le aziende italiane presenti all’interno dell’edizione 2025 della classifica World’s Best Employers stilata da Forbes in collaborazione con la società di ricerca Statista. La prestigiosa graduatoria internazionale si basa su un sondaggio online tra 300.000 lavoratori dipendenti di oltre 50 Paesi sparsi in tutti i Continenti. Agli intervistati, tra le altre cose, è stato chiesto di indicare con quante probabilità raccomanderebbero il proprio datore di lavoro a familiari e amici. I dipendenti potevano anche esprimere opinioni su aziende dove hanno lavorato negli ultimi due anni e su quelle che conoscono, a patto che fossero attive nello stesso settore. Per la classifica sono state prese in esame solo aziende con almeno 1.000 dipendenti.
POTREBBE INTERESSARTI
-
In Sardegna i vandali hanno devastato la duna fossile di Cala di Trana
-
Cosa ci faceva Alicia Keys alla stazione dei treni di Maratea
-
Milano, il nuovo Twiga firmato Del Vecchio ha aperto con 50 Cent
-
4 Hotel con Barbieri nella Riviera di Ulisse: il miglior albergo
-
Cetara, squalo rimasto intrappolato nella rete di un pescatore
-
In Romagna il granchio blu è arrivato in spiaggia: "Invasione"
-
Gli spaghetti alla Claudia Cardinale sono iconici: la ricetta
-
Le buchette del vino di Firenze hanno conquistato anche New York
-
A Gallipoli è stato pescato un pesce alieno rarissimo