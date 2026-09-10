Le migliori aziende italiane per le donne nel 2026: la classifica

Svelata la nuova classifica Best Workplaces for Women 2026 di Great Place To Work Italia, dedicata alle migliori aziende italiane per le donne. Nel ranking dominano i settori manifattura e produzione (25%) e biotecnologia e farmaceutica (20%), davanti a servizi professionali (15%), servizi finanziari e assicurativi, retail (10%), advertising & marketing, ospitalità, health care (5%).

Per quanto riguarda le dimensioni aziendali che vengono calcolate sulla base del numero di collaboratori delle varie società, c’è un’azienda nella categoria small (tra 10 e 49 collaboratori), 8 medium small (tra 50 e 149 collaboratori), 6 medium large (tra 150 e 499 collaboratori), 2 large(tra 500 e 999 collaboratori) e 3 realtà super large con oltre 1.000 collaboratori.