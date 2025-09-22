Migliori aziende al mondo dove lavorare: 28 sono italiane

Nella classifica World’s Best Companies of 2025 del TIME dedicata alle migliori aziende al mondo dove lavorare, ben 28 sono italiane. La nuova edizione della prestigiosa graduatoria internazionale si basa su tre parametri principali: la soddisfazione dei dipendenti, la crescita dei ricavi e la sostenibilità. In considerazione sono state prese le “grandi aziende”, vale a dire quelle che tra il 2023 e il 2024 hanno generato un fatturato di almeno 100 milioni di dollari. Per il criterio di soddisfazione dei clienti è stato preso in esame un campione di 200mila persone sparse in tutto il mondo, tenendo conto di variabili come le condizioni sul luogo di lavoro, i salari e anche le politiche di eguaglianza.