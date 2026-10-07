Migliori aziende dove lavorare in Italia: classifica 2027

Sono stati pubblicati i risultati della nuova edizione di Italy’s Best Employers 2027, la classifica che mette in fila le migliori aziende dove lavorare in Italia. La graduatoria è stata stilata da Statista, piattaforma online che ha raccolto i dati degli accessi a ‘Corriere.it’, più di 300.000. L’iniziativa ogni anno lascia voce ai dipendenti nel giudizio anonimo sulla propria impresa e sulle altre, consentendo di capire quali sono i gruppi dove si lavora meglio nel nostro Paese tra quelli con almeno 250 dipendenti.