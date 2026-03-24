Migliori aziende d'Italia dove lavorare nel 2026, Best Workplaces
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Nuova edizione di Best Workplaces Italia, la classifica delle migliori aziende dove lavorare nel nostro Paese stilata da parte di Great Place to Work. Le aziende vengono divise in cinque categorie, a seconda del numero di collaboratori: da 10 a 49, da 50 a 149, da 150 a 499, da 500 a 999 e da 1.000 a salire. I risultati sono il frutto dei pareri espressi da oltre 210.000 lavoratori di 415 organizzazioni italiane. Rispetto al 2025, gli ambienti di lavoro mostrano indicatori in crescita in diversi ambiti, su tutti quelli che riguardano la meritocrazia e gli eventi speciali.
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