Migliori aziende d'Europa dove lavorare: solo 2 sono italiane

Benianimo Bedusa, Presidente di Great Place to Work Italia, ha commentato i risultati della nuova classifica, soffermandosi sulle posizioni occupate dalle aziende italiane: “Due realtà italiane tra le 100 migliori in Europa, in una classifica composta da grandi organizzazioni, sono un risultato importante – le parole di Bedusa riportate da Forbes – arrivano da settori diversi, la farmaceutica e lo sviluppo software, e questo conferma che un grande ambiente di lavoro non dipende dalla dimensione o dal settore, ma dalla fiducia che i leader sanno costruire ogni giorno con le persone.

Nessuna italiana è tra le prime dieci: per questo la sfida è rendere questo risultato meno eccezionale. Le aziende che si distinguono sono quelle in cui i leader ascoltano, comunicano con chiarezza e fanno corrispondere le azioni alle parole, e lo fanno in modo coerente per tutte le persone, non solo per una parte. I dati di questa classifica ci dicono che investire nella fiducia non è solo una questione di clima, ma una scelta di business: sono proprio le grandi aziende che mettono le persone al centro a registrare risultati migliori in termini di retention, agilità e performance”.