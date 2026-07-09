I migliori alberghi di lusso al mondo: Italia sul podio

Pubblicata la classifica La Liste 2026 Hotels, la classifica dedicata ai migliori alberghi di lusso di tutto il mondo: ottimi risultati per l'Italia

C’è tanta Italia nella classifica La Liste Hotels 2026 dedicata ai migliori alberghi di lusso di tutto il mondo.

Migliori alberghi di lusso, Italia sul podio mondiale

L’Italia si piazza sul podio della prestigiosa classifica con il secondo posto ottenuto da Il San Pietro di Positano, eccellenza del settore luxury situata nella splendida cornice della nota località turistica della Campania.

Il San Pietro è un leggendario hotel a 5 stelle scavato nella roccia, a picco sul meraviglioso mare della Costiera Amalfitana. Il lusso assorbe ogni angolo della struttura, fino ad arrivare al suo ristorante Zass, premiato con una stella della Guida Michelin.

Nella Top Ten troviamo diversi indirizzi d’altissimo palato come Le Marice di Parigi al quinto posto. Diversi gli alberghi italiani nella nutrita classifica: al ventisettesimo posto c’è l’Hotel Cipriani A Belmond Hotel di Venezia, che offre una ricca proposta gastronomica con il ristorante oro da una Stella della Guida Michelin, e una spettacolare terrazza panoramica sospesa sull’acqua.

La classifica La Liste che mette in fila i mille migliori hotel di lusso in tutto il mondo aggrega elementi come le guide di viaggi, le varie graduatorie specializzate di settore e le recensioni online nelle strutture di lusso e boutique.

Sono diversi i criteri di valutazione delle varie strutture ricettive di lusso, dall’architettura al design degli interni, passando per la qualità del servizio offerto e il rapporto tra qualità e prezzo. Grande attenzione, naturalmente, è rivolta all’esperienza complessiva degli ospiti, l’elemento fondamentale di ogni albergo.

Gli alberghi italiani nella classifica La Liste 2026

Di seguito alcuni dei migliori alberghi italiani presenti nella nuova edizione 2026 di La Liste.