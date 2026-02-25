Migliori aeroporti per i viaggiatori, 2 scali italiani al top
di
Nuova edizione degli Airport Service Quality (ASQ) Customer Experience Awards 2025, i premi dedicati ai migliori aeroporti del mondo secondo le valutazioni espresse dai viaggiatori. Nella nuova edizione, a cura dell’associazione internazionale Airports Council International (ACI) World, spiccano due aeroporti italiani al top e altri due premiati nelle varie categorie.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Area marina protetta di Capri, caso Faraglioni: "Inaccettabile"
-
4 Ristoranti di Borghese sull'Etna: il locale vincitore
-
Cospaia, il piccolo stato tra Umbria e Toscana che si autogovernò
-
Il menù della cena di gala delle Olimpiadi 2026: tributo a Milano
-
Cosa sono gli spaghetti alla Berrettini amati anche da Sinner
-
Quanto costano i dolci di San Valentino 2026 di Carlo Cracco
-
Nave romana col garum: la scoperta a Gallipoli (tenuta nascosta)
-
A Bari migliaia di sardine spiaggiate sulla costa: è mistero
-
Maxi offerta per Villa Mussolini a Riccione: chi vuole comprarla