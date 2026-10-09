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Migliori aeroporti per i viaggiatori: la nuova classifica 2026

4 min di lettura

Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Arriva da AirHelp, portale di assistenza ai passeggeri nella tutela dei loro diritti, la classifica dei migliori aeroporti per il 2026: analizzando centinaia di scali tra i più trafficati in tutto il mondo, l’elenco evidenzia quali sono quelli più affidabili per puntualità e comfort, basandosi anche sull’esperienza dei viaggiatori. L’Italia vede diversi aeroporti nella lista, ma non tutti spiccano per punteggio. Scopriamo qualcosa in più.

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