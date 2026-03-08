Questo sito contribuisce all’audience di

Migliori aeroporti, tra i più puliti al mondo due sono italiani

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

L’Italia è riuscita a piazzare ben due aeroporti nell’elenco dei più puliti al mondo secondo la nuova edizione degli Airport Service Quality (ASQ) Customer Experience Awards 2025, i premi che ogni anno eleggono i migliori scali a livello internazionale, prendendo in esame le valutazioni espresse da parte dei viaggiatori.

