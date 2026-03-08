Migliori aeroporti, tra i più puliti al mondo due sono italiani
di
L’Italia è riuscita a piazzare ben due aeroporti nell’elenco dei più puliti al mondo secondo la nuova edizione degli Airport Service Quality (ASQ) Customer Experience Awards 2025, i premi che ogni anno eleggono i migliori scali a livello internazionale, prendendo in esame le valutazioni espresse da parte dei viaggiatori.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Olimpiadi, il segreto di Jutta Leerdam è la pasta italiana
-
Bologna "città più disgustosa d'Italia", il video è un caso
-
Olimpiadi, atleti olandesi bocciano Milano: "Terribile in bici"
-
Quanto costa vedere le Olimpiadi: le discipline più "economiche"
-
Venduto palazzo delle Cinque Giornate a Milano: il maxi prezzo
-
Alligatore avvistato a Paestum, la Polizia: "Attendibile"
-
Quanto costa vivere nelle vie più belle d'Europa: una è in Italia
-
Al Castello di Moncalieri nascerà un roseto nel bosco del re
-
Sorpresa al Parco archeologico di Ercolano, la nuova scoperta