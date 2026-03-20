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Migliori aeroporti al mondo 2026, Roma sale: la nuova classifica

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

C’è anche un aeroporto italiano nella classifica di Skytrax dedicata ai migliori scali al mondo nel 2026: nella gallery scopriamo le prime dieci posizioni della graduatoria internazionale.

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