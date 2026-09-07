Migliori aeroporti al mondo nel 2026: 4 sono italiani
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L’esperienza dei passeggeri al centro dell’attenzione: la nuova edizione degli Airport Service Quality (ASQ) Customer Experience Awards, organizzata da Aci World, premia i migliori aeroporti al mondo nel 2026 sulla base delle opinioni espresse dai viaggiatori. L’Italia fa il pieno di riconoscimenti, con ben 4 scali in classifica che rappresentano l’eccellenza in Europa. Scopriamo quali sono tutti i premi.
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