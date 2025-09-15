Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

La migliore salsiccia al mondo è italiana: la classifica

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Il portale Taste Atlas ha stilato la classifica delle migliori salsicce al mondo: nelle prime dieci posizioni trovano spazio prodotti provenienti da Spagna, Argentina, Algeria, Germania, Turchia e Sudafrica, ma nessuno batte l’Italia.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI