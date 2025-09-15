di
La migliore salsiccia al mondo è italiana: la classifica
Il portale Taste Atlas ha stilato la classifica delle migliori salsicce al mondo: nelle prime dieci posizioni trovano spazio prodotti provenienti da Spagna, Argentina, Algeria, Germania, Turchia e Sudafrica, ma nessuno batte l’Italia.
