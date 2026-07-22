La migliore pizzeria è a Milano: la classifica 50 Top Pizza 2026

È stata condivisa la classifica 50 Top Pizza Italia 2026 che svela le migliori pizzerie e incorona un insegna milanese come la migliore in Italia

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La migliore pizzeria d’Italia per il 2026 si trova a Milano. È questo il verdetto della nuova classifica 50 Top Pizza Italia, una delle guide più seguite dagli appassionati e dagli addetti ai lavori del mondo pizza. Il risultato non fotografa soltanto il successo di un locale, ma scatta una fotografia del settore con alcune conferme e alcune novità.

50 Top Pizza Italia 2026: i premi

La classifica 50 Top Pizza Italia 2026 è stata presentata al Teatro Manzoni di Milano durante una cerimonia condotta da Federico Quaranta. La guida è ormai considerata uno degli osservatori più importanti sullo stato della pizza in Italia e nel mondo. La guida 2026 comprende 472 locali in tutta Italia. La Campania resta la regione più rappresentata, con 103 pizzerie, seguita dal Lazio con 39 e dalla Puglia con 38. Tra le città, Napoli mantiene il primato numerico con 31 insegne, davanti a Roma con 27 e Milano con 18.

Il titolo più importante dell’edizione 2026 è andato a Confine, la pizzeria milanese di Francesco Capece e Mario Ventura. Alle sue spalle si sono piazzati, al secondo posto ex aequo, I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta e Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo a Roma. Accanto alla graduatoria principale sono stati assegnati numerosi premi speciali.

Il riconoscimento di Pizzaiolo dell’Anno 2026 è andato a Francesco Calò di Avenida Calò a Roma, mentre il Giovane dell’Anno è Emanuele Muhaxhiri di Fra Teglia e Tonda a Velletri. La Pizza dell’Anno è “Assoluto di Melanzane” di Seu Pizza Illuminati. Modus, a Milano, è stato premiato per la migliore proposta di pasta, mentre Dry Milano ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento per la migliore carta dei cocktail.

Tra gli altri premi dell’edizione 2026 ci sono il Made in Italy a Saccharum di Altavilla Milicia, la Performance dell’Anno a Palazzo Petrucci Pizzeria, la Novità dell’Anno a Glory POP di Milano. Il riconoscimento Forno Verde, legato alla sostenibilità ambientale, è stato invece assegnato a sei locali: Cambia-Menti a Caserta, Gigi Pipa a Este, L’Ammaccata a Casal Velino, Le Grotticelle a Caggiano, Modus a Milano e Sasà Martucci a Caserta.

La classifica 50 Top Pizza Italia 2026

Il primo posto di 50 Top Pizza 2026 è andato a Confine, che si trova a Milano ed è il progetto di Francesco Capece e Mario Ventura. Già il nome dovrebbe dire qualcosa del locale, ovvero una realtà che lavora proprio “sul confine” tra pizzeria, cucina, cantina e ristorazione contemporanea. La vittoria del 2026, inoltre, arriva dopo un percorso di crescita.

L’anno scorso, infatti, Confine si era posizionata al secondo posto della classifica italiana di 50 Top Pizza 2025, alle spalle c’era I Masanielli di Francesco Martucci. Quest’anno le posizioni si sono invertite, con il locale milanese salito al primo posto e la pizzeria casertana scesa al secondo, in ex aequo con Seu Pizza Illuminati.

La classifica completa di 50 Top Pizza Italia 2026 è lunga e comprende 101 posizioni, a causa di una posizione ex aequo. Dopo Confine, I Masanielli e Seu Pizza Illuminati, la graduatoria prosegue con Palazzo Petrucci Pizzeria a Napoli, I Tigli a San Bonifacio e 50 Kalò a Napoli a chiudere la top 5.

Ecco la classifica completa: