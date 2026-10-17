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La migliore meta d'Italia per chi cerca uno stile di vita sano

4 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

C’è anche una località italiana nella classifica dedicata alle mete europee più adatte a uno stile di vita sano. La graduatoria, stilata dalla società specializzata in vacanze in villa, CV Villas, è il frutto di una ricerca che ha preso in esame quasi cento diverse destinazioni in Europa, valutandole sulla base di alcuni principi dello stile di vita associati alle Blue Zone, vale a dire le aree del mondo note per la presenza di un numero elevato di centenari.

La classifica non misura in maniera diretta l’aspettativa di vita degli abitanti, né può dimostrare che una vacanza in queste località possa allungare la vita: piuttosto individua quei luoghi in cui sono presenti diversi elementi associati a uno stile di vita sano. Tra i fattori presi in esame troviamo la possibilità di spostarsi a piedi al ritmo della vita quotidiana, le opportunità di alimentazione a base vegetale e gli spazi di socialità.

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