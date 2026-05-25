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Il miglior riso arborio del supermercato secondo Gambero Rosso

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Qual è miglior riso arborio presente nei supermercati italiani? Il Gambero Rosso ha passato in rassegna 12 prodotti disponibili sugli scaffali dei punti vendita del nostro Paese, valutandoli con la prova d’assaggio di un panel di esperti.

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