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Il miglior riso arborio del supermercato secondo Gambero Rosso
Qual è miglior riso arborio presente nei supermercati italiani? Il Gambero Rosso ha passato in rassegna 12 prodotti disponibili sugli scaffali dei punti vendita del nostro Paese, valutandoli con la prova d’assaggio di un panel di esperti.
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