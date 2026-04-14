Il miglior pesto alla genovese del supermercato: la classifica
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Gambero Rosso ha stilato la classifica dei migliori pesti tra quelli presenti nei supermercati italiani, basandosi sulla prova d’assaggio di un panel di esperti. In totale sono stati messi a confronto 19 pesti freschi da banco frigo, valutati con una degustazione alla cieca per giudicare qualità, equilibrio e fedeltà al gusto originale.
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