Il miglior pesto alla genovese del supermercato: la classifica

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Gambero Rosso ha stilato la classifica dei migliori pesti tra quelli presenti nei supermercati italiani, basandosi sulla prova d’assaggio di un panel di esperti. In totale sono stati messi a confronto 19 pesti freschi da banco frigo, valutati con una degustazione alla cieca per giudicare qualità, equilibrio e fedeltà al gusto originale.