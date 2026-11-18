Un gelato italiano è stato eletto come il migliore al mondo: ecco il gusto speciale che ha trionfato alla nuova edizione dello Sherbeth Festival

A Palermo è andata in scena Sherbeth Festival 2026, la diciottesima edizione del festival internazionale del gelato artigianale. Durante la manifestazione è stato eletto il miglior gelato al mondo, insignito del Premio Francesco Procopio Cutò: a vincerlo è stato un italiano con un gusto speciale.

Il miglior gelato al mondo è italiano: il gusto speciale

Come detto il Premio Francesco Procopio Cutò è andato a un italiano: si tratta di Gabriele Manzi, titolare della Gelateria Manzi di Pisa, che ha vinto con il gusto inedito chiamato Ambra e Sale.

Il gelato vincitore, Ambra e Sale, consiste in un burro noisette dalle note tostate e caramellate, abbinato a una vaniglia dell’isola di Tonga e al sale di Volterra, connubio capace di creare un equilibrio perfetto.

Il riconoscimento è stato consegnato da Amanda Dupas de Matos, ricercatrice della Massey University e presidente della Giuria Tecnica, e Sylvia Chao, vincitrice del Cutò 2025 e fondatrice di Mountain in Blue a Taiwan, che ha simbolicamente passato il testimone al vincitore di quest’anno.

Il premio è stato accolto con grande soddisfazione dalla Gelateria Manzi di Pisa che ha pubblicato una foto di Gabriele Manzi sul proprio profilo ufficiale di Instagram, corredata dal seguente post:

“A quanto pare il nostro gelato ha avuto qualcosa di bello da raccontare! Con Ambra e Sale, Gabriele ha conquistato il primo posto al Concorso Internazionale Francesco Procopio Cutò dello Sherbeth 2026. Torniamo da Palermo con un premio che ci rende felicissimi, tante nuove storie da raccontare e la conferma che il gelato è davvero un linguaggio universale. Grazie a Sherbeth Festival, agli amici e ai colleghi con cui abbiamo condiviso questi giorni e a tutti voi che continuate a sostenerci. Questo premio è anche vostro!”

Sherbeth 2026: classifica e premi speciali

Di seguito scopriamo tutti i gelati italiani e stranieri premiati allo Sherbeth Festival 2026.

Concorso Internazionale Francesco Procopio Cutò

#1 Ambra e Sale di Gabriele Manzi – Gelateria Manzi, Marina di Pisa (Pisa)

#2 Strudel tradizionale di Simone De Nardi – Gelateria Fingusto, Conegliano (Treviso)

#3 Summer Essence di Dragos Burlacu e Nicoleta Zugravu – Gelateria Gelato&Chill (Svezia)

#3 Cambio di Stato di Andrea Cabano e Ilenia Danese (Italia) – Gelateria Stella Marina, La Spezia

#3 La profondità della terra di Antonio Grillea e Chiara Saffioti – Gelateria Granitiamo, Palmi (Reggio Calabria)

Premi speciali

Premio Giuria della Critica

Wasabi Yosei di Pierpaolo Portogallo – Barroccino l’ora del gelato, Firenze

Il gusto senza confini – Premio Studenti Erasmus

Aurora Australis di Alessia Anibaldi – Alia Gelato, Brisbane (Australia)

Premio del Pubblico

Le sfumature del Koji di Alex Erioldi e Giulia Zanettin – Al Polo Gelato Pensato, Parma

Valorizzazione dei Prodotti Locali

Nero di Lombardia di Giovanni Ventura – Unika Cremeria, Crema (Cremona)

Innovazione

Cambio di Stato di Andrea Cabano e Ilenia Danese – Gelateria Stella Marina, La Spezia

Miglior Gelatiere Under 30

Venus Tsai con il gusto Fuyuko – Vento Gelato, Taiwan (Taiwan)

Miglior Naming and Storytelling

Nuvola Bianca di Nathalie Boustany Massaad – Oh My Gelato! (Libano)

Cura del Dettaglio

Le sfumature del Koji di Alex Erioldi e Giulia Zanettin – Al Polo Gelato Pensato, Parma

Miglior Sorbetto

Summer Essence di Dragos Burlacu e Nicoleta Zugravu – Gelateria Gelato&Chill (Svezia)

Premio Balsamico