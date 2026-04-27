Il miglior bar al mondo è in Italia, la classifica Top 10 2026
Svelata la nuova classifica Top 10 dedicata ai migliori bar del mondo nel 2026: in cima alla graduatoria troviamo uno storico locale italiano
Svelata la nuova classifica 2026 della rivista Food&Wine dedicata ai migliori bar del mondo: grande risultato per l’Italia che piazza un locale al primo posto e un altro in top ten.
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