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Il miglior bar al mondo è in Italia, la classifica Top 10 2026

Svelata la nuova classifica Top 10 dedicata ai migliori bar del mondo nel 2026: in cima alla graduatoria troviamo uno storico locale italiano

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Svelata la nuova classifica 2026 della rivista Food&Wine dedicata ai migliori bar del mondo: grande risultato per l’Italia che piazza un locale al primo posto e un altro in top ten.

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