Midterm, Talarico ha origini italiane: da dove viene il padre

I legami con l'Italia di James Talarico, primo rappresentante del Partito Democratico capace di conquistare un seggio al Senato in Texas dal 1988

James Talarico è uno dei volti nuovi della politica americana: il primo democratico capace di conquistare un seggio al Senato in Texas dal 1988 ha un forte legame con l’Italia, grazie alle origini calabresi del padre adottivo.

Midterm USA: le origini italiane del senatore Talarico

Il legame tra il senatore statunitense James Dell Talarico e l’Italia si deve al padre adottivo Mark Talarico che lo ha adottato da bambino dopo che il padre biologico, Steve Collins, lo aveva abbandonato quando aveva appena sette settimane.

Il padre adottivo gli ha trasmesso, oltre al cognome, un patrimonio di valori e tradizioni familiari. Da lui James ha ereditato l’orgoglio per le proprie origini calabresi, il senso della famiglia e l’attenzione per la comunità.

Come riportato da ‘Il Reventino’, uno dei ricordi più significativi dell’infanzia di James, raccontato spesso dal senatore, riguarda un’abitudine che condivideva ogni sabato con il padre: dopo aver tagliato l’erba del proprio giardino, era solito occuparsi spontaneamente anche di quello dell’anziana vicina di casa, rimasta vedova da qualche anno.

Il messaggio del ‘re delle cravatte’ Maurizio Talarico

Delle origini italiane acquisite del neo senatore democratico del Texas ha parlato Maurizio Talarico, imprenditore calabrese noto come il ‘re delle cravatte’, fondatore dell’omonimo brand conosciuto a livello internazionale.

Ai microfoni di ‘Adnkronos’, Maurizio ha rivelato di avere un legame di parentela con James, e gli ha mandato un messaggio, dicendosi pronto a regalargli delle cravatte:

“Siamo parenti alla lontana, ho scoperto questa parentela due o tre anni fa, ma di fatto non ho mai avuto rapporti con lui – ha spiegato Maurizio Talarico – organizzerò presto un incontro e proprio oggi gli ho mandato le mie cravatte: sbirciando il suo profilo Instagram, ho notato che, in realtà, non le usa quasi mai, ma spero gli faccia ugualmente piacere riceverle”.

Chi è James Talarico

James Talarico è diventato il primo senatore del Partito Democratico a conquistare un seggio al Senato degli Stati Uniti d’America in rappresentanza del Texas per la prima volta dal 1988; il senatore, inoltre, è stato il primo democratico capace di vincere una qualsiasi elezione nello Stato della stella solitaria dal 1994.

Alle elezioni Midterm 2026, dopo aver battuto Jasmine Crockett alle primarie democratiche, Talarico ha avuto la meglio su Ken Paxton, conquistando un seggio al Senato americano. Al centro della sua campagna elettorale ha posto davanti a tutti i problemi concreti per i cittadini: dall’aumento del costo della vita al caro benzina, passando per la sanità e l’istruzione.

Nato il 17 maggio del 1989 a Round Rock, in Texas, James Talarico si è laureato prima all’Università del Texas ad Austin e poi a Harvard e ha svolto la professione di insegnante prima di iniziare la sua carriera politica. Nel 2018 è stato eletto membro della Camera dei rappresentanti del Texas.

Qualche giorno dopo aver ottenuto il seggio al Senato, su Instagram ha pubblicato un post in cui ha annunciato l’inizio di una nuova era per il Texas: “Abbiamo dato vita qui, nello Stato della stella solitaria, a un nuovo modo di fare politica. Una risposta a questo decennio di divisioni. Ora comincia il vero lavoro”.