Micro case in affitto a Torino: alla trasmissione 'Realpolitik' su Rete 4 è stato mostrato un appartamento di 4 metri quadri da mille euro al mese

Continua la corsa agli affitti nelle grandi città italiane, soprattutto al Nord, dove vengono proposti appartamenti anche di piccolissime dimensioni. Della questione ha parlato la trasmissione ‘Realpolitik’ di Rete 4, con una nuova puntata dell’inchiesta sull’emergenza abitativa che stavolta ha fatto tappa a Torino.

Torino, micro case in affitto

Nella puntata di ‘Realpolitik’ andata in onda mercoledì 25 marzo 2026, il conduttore, il giornalista Tommaso Labate, si è collegato in diretta con un agente immobiliare che ha mostrato una micro casa in affitto a Torino, di appena 4 metri quadrati, al costo di 1.000 euro al mese.

L’abitazione, come spiegato dall’agente immobiliare, si trova in una zona centrale del Capoluogo del Piemonte, in posizione strategica e servita dalla fermata della metropolitana. “Vi porto in una casa di soli quatto metri quadrati mansardati, di cui calpestabili solamente due – ha dichiarato l’agente in collegamento con Labate – lo chiamerei quasi un girone dantesco. Ci troviamo nel Centro di Torino, zona super centrale, c’è la metro sotto casa. Le location sono sempre centrali per avere tutti i servizi a portata di mano”.

Sollecitato dal conduttore Tommaso Labate sul prezzo della micro casa in affitto a Torino, l’agente immobiliare ha risposto: “Affitto di 1.000 euro al mese, stavolta spese incluse”. Nel proseguire il tour della casa, per certi versi simile al mini appartamento di Renato Pozzetto nel film ‘Il ragazzo di campagna’, sono stati mostrati “letto, cucina e tavolo” che “convivono nello stesso ambiente”. La cucinetta “è dotata di fuochi, lavello, vari scompartimenti, un forno e un piccolo frigorifero”.

Per quanto riguarda i servizi igienici, in studio è stato mostrato “il bagno con una doccia abbastanza fruibile ma senza il bidet”. Alla domanda di Labate su quale fosse l’identikit della persona che ha preso in affitto la casa, l’agente immobiliare ha risposto: “Un lavoratore trasfertista, la ditta l’ha spostato a Torino, dovrà fermarsi qui per qualche mese. Si tratta di una sistemazione temporanea, una soluzione pratica in centro città per poter vivere comodamente, più o meno”. E la vista dalla finestra? Niente scorcio sulla Mole Antonelliana o sulla Gran Madre, l’unico punto luce del micro appartamento si affaccia su un altro palazzo.

L’emergenza abitativa in Italia

Quella fornita a ‘Realpolitik’ è l’ennesima testimonianza del problema dell’emergenza abitativa in Italia, diventato sempre più profondo da qualche anno a questa parte, in modo particolare nelle grandi città del Nord.

Sono diverse le cause che hanno portato all’emergenza abitativa nel nostro Paese, a cominciare dall’aumento dei costi degli affitti e dei mutui che finiscono per rendere proibitivo il mantenimento di una casa. Un altro elemento è quello della stagnazione salariale che porta a una crescita del costo della vita e alla contemporanea riduzione del potere di acquisto delle famiglie, costrette ad abbassare le aspettative quando si tratta di acquistare o affittare un immobile.

Bisogna poi fare i conti con le leggi del mercato, guidate da domanda e offerta: in caso di carenza edilizia sociale e pubblica, la domanda degli alloggi popolari finisce per essere superiore all’offerta disponibile. In questo modo i prezzi salgono, in alcune occasioni anche vertiginosamente.