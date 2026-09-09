Micro case a Milano: 1400 euro al mese per 11 metri quadrati

Micro case in affitto a Milano: mostrato un immobile di 11 metri quadrati disponibile al prezzo di 1.400 euro al mese nel Capoluogo della Lombardia

Si torna a parlare di micro case in Italia e in particolare a Milano, dove la richiesta sul mercato immobiliare è sempre altissima e da diverso tempo vengono vendute o affittate abitazioni dalle dimensioni ristrette.

A Milano micro case da 11 metri quadrati a 1.400 euro al mese

L’ultimo esempio arriva dalla trasmissione ‘Morning News’ in onda su Canale 5: nel corso di una puntata c’è stato un collegamento con un agente immobiliare che ha mostrato una casa in affitto a Milano, nel quartiere Loreto.

Lo stesso agente immobiliare l’ha definita “una delle case più piccole che abbia mai visto”, spiegando che “da catasto si tratta di 14 metri quadrati ma lo spazio utilizzabile internamente non va oltre 10-11 metri quadrati“.

Una vera e propria micro casa dove il tavolo da pranzo per due persone è situato a pochi centimetri dalla cucina e vicinissimo al bagno; il bagno è a scomparsa e il letto è incastonato, mentre sul muro c’è spazio anche per un piccolo televisore.

La casa, seppur micro, è dotata di un servizio molto apprezzato: l’aria condizionata, ideale per combattere le ondate di caldo sempre più frequenti nel Capoluogo della Lombardia.

L’immobile mostrato durante il programma ‘Morning News’ di Canale 5 si trova al piano terra: l’agente immobiliare ha spiegato che l’affitto a regime rende ai proprietari fino a 1.400 euro al mese, con una percentuale di occupazione vicinissima al 93%.

A prendere in affitto la micro casa in questione, sulle piattaforme specializzate, sono prevalentemente turisti che cercano una sistemazione per poche notti in una zona strategica di Milano, a pochi passi da Corso Buenos Aires e non distante dalla stazione Centrale. All’agente è stato chiesto di ipotizzare un prezzo per l’acquisto della casa: “Per convincere i proprietari servirebbero offerte intorno ai 170.000 euro”.

L’emergenza abitativa in Italia

Il mercato immobiliare, soprattutto nelle grandi città, ha visto crescere a dismisura i prezzi negli ultimi anni, in modo particolare dalla pandemia di Covid-19 in poi. C’è chi la chiama emergenza abitativa impropriamente, perché il termine riguarda chi non ha accesso a una casa sicura e dignitosa e rischia di perderla, ma i punti di contatto ci sono, perché se aumentano i prezzi scende anche il potere di acquisto.

Milano è la città più importante dal punto di vista del mercato del mattone: i prezzi medi delle case sono in continuo aumento, con una forte spinta al ribasso per quanto riguarda le metrature, con una sorta di boom di microcase in vendita o in affitto.

In particolare i canoni di locazione per case da metrature sempre più ridotte possono raggiungere anche cifre record, arrivando a toccare quota 23 euro al metro quadrato: in poche parole le case diventano sempre più piccole per poter far fronte all’incremento dei prezzi, spingendo a loro volta la domanda verso monolocali.

Il trend non riguarda solo Milano ma tante grandi città italiane: a Torino, per esempio, nel mese di marzo 2026 la trasmissione ‘Realpolitik’ di Rete 4 aveva raccontato di una casa di 4 metri quadrati in affitto a 1.000 euro al mese, situata nel centro del Capoluogo del Piemonte, in una zona strategica e vicina alla fermata della metro.