Mick Jagger e l’amore per l’Italia: “Mi piace moltissimo”

Mick Jagger si racconta in una intervista durante la promozione di 'Foreign Tongues' e confessa il suo amore per l’Italia e per la storia della Sicilia

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La dichiarazione d’amore di Mick Jagger all’Italia è arrivata durante un’intervista a ‘Virgin Radio’, mentre il frontman dei Rolling Stones ha parlato del nuovo album ‘Foreign Tongues’, atteso per il 10 luglio. Nel racconto ha trovato spazio anche la Sicilia, descritta come una terra da leggere attraverso la sua storia.

La dichiarazione d’amore di Mick Jagger all’Italia

Mick Jagger ha parlato del suo rapporto con l’Italia durante l’intervista concessa a ‘Virgin Radio’ per presentare il nuovo progetto discografico dei Rolling Stones. Il cantante ha raccontato che l’album comprenderà quattordici brani, dieci dei quali registrati la scorsa estate a Londra, mentre altri quattro arriveranno da sessioni precedenti; una quantità consistente di musica, secondo lo stesso Jagger, che ha richiamato anche il confronto con i dischi più lunghi della storia della band.

Nel corso della conversazione, il discorso si è spostato dal lavoro in studio al legame personale con l’Italia. Jagger ha spiegato di avere un interesse particolare per la Sicilia, territorio che negli ultimi anni è stato spesso associato alla sua presenza e ai suoi soggiorni. Il suo sguardo, però, è apparso legato soprattutto alla profondità culturale dell’Isola e alla possibilità di riconoscere nei luoghi le tracce lasciate dai popoli che l’hanno attraversata.

A Virgin Radio Mick Jagger ha detto: “Sì, sì. La Sicilia mi piace moltissimo. L’Italia mi piace moltissimo. Cioè, l’Italia piace a tutti. È difficile trovare qualcuno che dica di non amarla. Ma la Sicilia la trovo interessante per tanti motivi ha una cultura speciale, ed è il crocevia di tante culture diverse.”

Nel suo racconto, l’Isola è emersa come un luogo nel quale la bellezza dipende anche dalla capacità di comprenderne la stratificazione storica; per coglierla davvero, secondo il cantante, serve documentarsi e osservare ciò che resta nelle architetture e nella memoria dei luoghi.

L’intervista ha permesso anche di parlare del lavoro musicale dei Rolling Stones. Jagger ha spiegato che un progetto discografico nasce prima di tutto dalla necessità di soddisfare se stessi, poi arriva agli amici, ai critici e infine al pubblico; ha parlato inoltre della disciplina necessaria per mantenere voce e corpo in forma, soprattutto quando si prepara un disco o ci si avvicina a un tour.

Il legame speciale di Mick Jagger con l’Italia

Il legame speciale di Mick Jagger con l’Italia è passato soprattutto attraverso la storia siciliana. Il frontman dei Rolling Stones ha spiegato che molti dettagli dell’Isola rischiano di sfuggire a chi la guarda soltanto come meta di viaggio, mentre diventano più evidenti quando vengono collegati alle culture che l’hanno abitata. In questo senso, la Sicilia è stata raccontata come un territorio capace di mostrare il Mediterraneo nella sua dimensione più ampia.

Tra gli aspetti citati, Jagger ha dato rilievo alla storia normanna, che ha definito particolarmente interessante perché gli ha permesso di capire meglio una parte dell’identità siciliana. Ha ricordato che edifici religiosi e fortificazioni conservano influenze diverse, con alcuni elementi che possono richiamare anche l’Inghilterra e altri, legati alla componente moresca, che appartengono a un orizzonte culturale molto diverso da quello britannico.

Nel suo intervento hanno trovato spazio anche le architetture moresche e le testimonianze greche, richiamate come segni concreti della complessità dell’Isola. Jagger ha citato anche il vino legato al mondo greco, senza soffermarsi sul gusto, ma sul rapporto con l’antichità e con la storia del Mediterraneo. Il riferimento ha confermato il tono del suo racconto, più vicino alla curiosità culturale che alla semplice celebrazione turistica.