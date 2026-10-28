Mezzi pubblici in Italia: le città migliori e peggiori
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L’inquinamento atmosferico legato al traffico, soprattutto nelle grandi città, è uno dei principali indicatori sullo stato di salute del nostro Paese. Ce lo rivela il nuovo report di Legambiente, intitolato “Ecosistema Urbano”: analizzando i dati raccolti nel corso del 2025, la classifica delle città più green e di quelle meno attente all’ambiente fa emergere anche il rapporto che i cittadini hanno con i mezzi pubblici. Se da un lato ci sono luoghi che non hanno ancora sviluppato una rete di collegamenti idonea a coprire tutto il territorio, dall’altro l’offerta del trasporto urbano non è sempre sfruttata appieno dai passeggeri. Ecco quali sono le città migliori e quelle peggiori.
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