Scoperte tre medaglie con l'effige di Papa Paolo II a Roma, durante gli scavi per la realizzazione della Metro C in pieno centro, a Piazza Venezia

Roma non finisce mai di stupire: dagli scavi per la Metro C a Piazza Venezia sono state riportate alla luce tre medaglie con l’effige di Papa Paolo II che risalgono al XV Secolo.

Metro C di Roma a Piazza Venezia: scoperte tre medaglie di Papa Paolo II

Le tre antiche medaglie scoperte nel sottosuolo di Roma si trovavano all’interno di un piccolo vaso: “galeotto” lo scavo di Piazza Venezia che la Soprintendenza speciale di Roma sta conducendo all’interno dei lavori per la realizzazione della Linea C, commissionati da Roma Metropolitane per conto di Roma Capitale, e realizzati dalla società Metro C.

All’interno delle fondamenta che delimitavano a Nord l’antico Palazzetto Venezia, nel corso della messa in luce delle fondazioni dell’edificio del Quattrocento, è stato scoperto un vaso in terracotta con tre medaglie commemorative in bronzo, risalente all’anno 1465.

Sulle medaglie c’è l’effige di Papa Paolo II: fu proprio il Pontefice a commissionare la costruzione del complesso edilizio di Palazzo Venezia e dell’adiacente Palazzetto. L’edificio in questione venne poi spostato agli inizi del Novecento per consentire la realizzazione di Palazzo Venezia e del complesso del Vittoriano.

Della grande scoperta avvenuta nel sottosuolo del Centro Storico di Roma ha parlato Daniela Porro, soprintendente speciale di Roma:

“Il rinvenimento di queste medaglie, verosimilmente nascoste al momento della costruzione dell’edificio, ci svelano una pratica di buon auspicio connessa con l’attività edilizia del tardo Quattrocento – si legge sul ‘Corriere della Sera’ – è suggestivo che la scoperta sia avvenuta durante l’attuale Giubileo, perché è l’occasione per arricchire le nostre conoscenze su un aspetto particolarissimo della vita quotidiana e delle pratiche legate a tradizioni commemorative, se non scaramantiche, connesse con l’attività edilizia della Roma dei papi nel Rinascimento”.

Marta Baumgartner, archeologa della Soprintendenza e direttore scientifico dello scavo a Piazza Venezia, ha spiegato in cosa consisteva la pratica di occultare oggetti nei basamenti di nuove costruzioni: “Occultare questi oggetti nei basamenti di grandi e piccoli edifici è una pratica di buon auspicio di tradizione ben più antica, connessa a una sorta di rito di fondazione legato all’edificazione di complessi importanti come a esempio palazzi e chiese ma che trova riscontro, anche oggi, anche nella più comune edilizia privata”.

Un tesoretto nascosto nelle fondazioni

Luigi La Rocca, capo Dipartimento tutela del Ministero della Cultura, ha commentato così la scoperta avvenuta durante gli scavi della stazione metro di Piazza Venezia:

“Oltre al valore storico del rinvenimento che attesta la data della costruzione del complesso edilizio nel 1467, la scoperta del piccolo tesoretto nascosto nelle fondazioni di Palazzetto Venezia evidenzia ancora una volta la straordinaria profondità della stratificazione storica della città, come sia possibile, grazie al coordinamento e alla collaborazione tra le istituzioni, coniugare la realizzazione di una fondamentale opera pubblica con la ricerca e la tutela dello straordinario patrimonio archeologico di Roma”.

E ancora: “L’impegno costante del Ministero è garanzia del corretto indirizzo, sul piano tecnico e scientifico, delle attività di ricerca, di conservazione del palinsesto archeologico e della valorizzazione dei reperti che saranno esposti, dunque restituiti alla città e ai turisti che la affollano, all’interno della stazione, ciò che è il senso vero della tutela”.