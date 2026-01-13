Meteorite a Casamassima? Le ipotesi sul punto d'impatto

Boato e bagliore a Casamassima, continuano a susseguirsi le teorie su quanto accaduto: le varie ipotesi sul meteorite e sul possibile punto d'impatto

Continua il mistero legato a quello che è successo nel Barese: nella giornata di sabato 10 gennaio 2026, è stato avvertito un forte boato, seguito da un bagliore. Nelle ultime ore sono state formulate diverse ipotesi al riguardo, soprattutto sui social: al momento non ci sono conferme ufficiali, anche se la teoria più gettonata è quella del meteorite.

A Casamassima è caduto un meteorite? Le ipotesi sul punto d’impatto

Sulle pagine e sui vari gruppi social casamassimesi è pieno di immagini, video e conversazioni che riguardano quanto successo nel Barese il 10 dicembre e la teoria più gettonata è quella del meteorite. Su ‘Amo Casamassima’, come riportato da ‘Repubblica’, si legge a proposito di un video:

“Mostra chiaramente il passaggio di una meteorite, un frammento di roccia proveniente dallo spazio che, entrando nell’atmosfera terrestre, genera un intenso lampo di luce. Quando una meteora riesce a superare l’attrito dell’atmosfera e raggiunge il suolo, prende il nome di meteorite. In questo caso, il corpo celeste avrebbe attraversato il nostro territorio per poi cadere nelle campagne di Casamassima“.

Sulla stessa pagina è stata pubblicata anche una conversazione della chat del gruppo di astrofisica dell’Università di Bari, presente nella classifica THE 2026 delle migliori università d’Italia: la PRIMA, la Prima Rete Italiana per la Sorveglianza di Meteore e Atmosfera, sarebbe alle prese con l’analisi dei dati.

Stando alla chat, non ci sarebbero dubbi sul punto di estinzione, vale a dire quello dove il meteorite smette di brillare e inizia a cadere a terra, come un sasso: coinciderebbe con il quadrante tra Bari Sud, Capurso e l’area del Valenzano”.

Le ricerche e l’avviso alla popolazione

Attraverso i social, gli utenti sono stati messi in guardia a proposito del presunto meteorite caduto nella zona del Barese: diverse le indicazioni fornite, come quella di non toccare nulla e non usare calamite qualora si avessero di fronte piccoli sassi scuri dall’aspetto metallico o bruciato.

Nel frattempo sono scattate le ricerche per far luce sulla questione: l’asse di indagine sarebbe un’ellisse che da Bari si estende verso Sannicandro e Acquaviva, con un raggio di probabilità nell’area rurale che si trova tra Casamassima e Turi. Al sindaco di Casamassima, al momento, non sono giunte informazioni ufficiali e la popolazione resta in attesa prima di capire di più sulla vicenda.

Nonostante il presunto meteorite sia diventato ormai una sorta di star sui vari social network, l’astrofilo Giuseppe Livrieri ha voluto riportare tutti alla calma, spiegando come sia ancora presto per trarre conclusioni: “Sarebbe prematuro dare pareri definitivi – si legge su ‘Repubblica – quando un meteorite cade a terra non genera un’esplosione di luce, a meno che non sia andato a colpire qualcosa”.

E ancora: “L’esplosione di luce c’è quando la meteora è ancora in atmosfera, dunque l’attrito aerodinamico, riscaldando la superficie della meteora, può creare questa scia luminosa e in questo caso, complice anche il cielo nuvoloso, non si è vista. Se si troveranno sassolini neri dai bordi levigati, lisci, nell’ellisse che verrà descritto da Prisma, allora in quel caso si potrà confermare che si tratta di un meteorite”.