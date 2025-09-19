Meteorite caduto in Calabria: cos'ha svelato uno studio

Pubblicati i risultati dello studio condotto sul meteorite caduto a Scalea, in Calabria, l'11 settembre del 2024: ecco cosa è stato scoperto

A distanza di un anno dal meteorite caduto in Calabria l’11 settembre del 2024, sono stati effettuati studi che hanno fatto luce sull’oggetto precipitato sul lungomare di Scalea, in provincia di Cosenza.

Meteorite caduto in Calabria, rivelate le scoperte dello studio

L’evento è stato tenuto segreto per diversi mesi e solo adesso sono state rese note le dinamiche dell’accaduto e i risultati degli studi: riservatezza necessaria per consentire al team di scienziati, coordinato dal mineralogista Vanni Moggi Cecchi del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, di analizzare il frammento.

Il meteorite è lungo 7 centimetri e largo 4, per un peso di 189 grammi: è stato classificato come condrite ordinaria, una delle tipologie più comuni di meteoriti. Pur essendo apparentemente comune, il frammento caduto in Calabria è di grande interesse a livello scientifico: stando agli studi di Moggi Cecchi, le analisi hanno confermato che il meteorite proviene direttamente dalla fascia principale degli asteroidi.

L’età stimabile del frammento è di 4,5 miliardi di anni, la stessa del Sistema Solare: un elemento che lo rende un campione primitivo, in grado di poter fornire delle informazioni cruciali sulla composizione originaria del Sistema e anche sulle origini della Terra.

Dagli studi è stata individuata una crosta di fusione, che si genera a causa dell’enorme attrito e del calore quando oggetti di questo genere penetrano ad altissime velocità nell’atmosfera terrestre. Sulla sua superficie sono presenti alcune piccole crepe e una porzione che è stata sottoposta ad ablazione, tutti elementi che suggeriscono la sua provenienza extraterrestre.

Il frammento si presenta con una colorazione marrone e una polvere bianca fine sulla superficie esterna, probabilmente legata alla collisione nei pressi del mare. Le analisi sulla composizione chimica hanno evidenziato olivina, un plagioclasio albitico e calcite.

La ricostruzione dell’evento

Come detto il meteorite è caduto in Calabria l’11 settembre del 2024: l’impatto è avvenuto a pochi metri di distanza dal proprietario di uno stabilimento balneare. La collisione sulla battigia si è verificata alle ore 12.34: l’uomo che ha assistito alla caduta, consapevole della grande importanza del fenomeno, ha scattato subito diverse foto senza rimuovere il frammento.

In un secondo momento lo ha inserito all’interno di una busta di plastica e dopo il recupero ha contattato un esperto. Sono scattate così le indagini di rito, condotte presso il laboratorio Meteocert del Sistema Museale dell’Ateneo dell’Università di Firenze, presente nella classifica Cwur 2025 delle migliori università italiane.

I risultati dello studio scientifico sul frammento sono stati presentati in occasione del Congresso Nazionale Congiunto della Società Geologica Italiana e della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, andato in scena a Padova dal 16 al 18 settembre 2025. Una volta terminate tutte le verifiche e le classificazioni internazionali, l’oggetto verrà ufficialmente inserito nella lista dei meteoriti italiani e sarà accessibile alla comunità scientifica internazionale.

Quanto successo a Scalea, una delle località più cercate d’Italia per le case al mare, rappresenta un fenomeno straordinario il nostro Paese: se a livello mondiale si sente parlare spesso di meteoriti, sul territorio italiano le cadute accertate sono estremamente rare. Gli esemplari censiti in mezzo millennio salgono a 48 con quello di Scalea, rendendolo ulteriormente un episodio di enorme rilievo.