Mete di viaggio più cercate per il 2027: c'è una città italiana

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Accanto alle più famose mete di viaggio, quelle che vivono da tempo di turismo, ogni anno compaiono destinazioni emergenti che vedono finalmente attrarre l’interesse dei visitatori. Per il 2027 in arrivo, è il portale “Expedia” a fare il punto della situazione: nel suo nuovo report annuale Unpack ’27, seleziona le 10 località che hanno visto aumentare in maniera esponenziale le ricerche online degli utenti su scala globale. E c’è anche una bellissima città italiana.