Mete di viaggio più cercate per il 2027: c'è una città italiana
di
Accanto alle più famose mete di viaggio, quelle che vivono da tempo di turismo, ogni anno compaiono destinazioni emergenti che vedono finalmente attrarre l’interesse dei visitatori. Per il 2027 in arrivo, è il portale “Expedia” a fare il punto della situazione: nel suo nuovo report annuale Unpack ’27, seleziona le 10 località che hanno visto aumentare in maniera esponenziale le ricerche online degli utenti su scala globale. E c’è anche una bellissima città italiana.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Allarme pomodori in Puglia: cosa succede in ospedali e scuole
-
La classifica dei migliori bar d'Italia 2027: le Tre Tazzine
-
Salmone via dai menù dei ristoranti italiani? L'appello
-
Giornate FAI d'Autunno 2026: oltre 700 luoghi da vedere in Italia
-
Migliori città al mondo nel 2026, una sola italiana in Top 100
-
Al GF Vip la ricetta del pesto è un caso: interviene l'assessore
-
Colosseo è tra le stazioni ferroviarie più belle al mondo
-
Dove si vive meglio in Italia, classifica delle città più smart
-
Taylor Mega vende la sua casa a Brera a Milano: quanto costa