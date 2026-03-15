Classifica mete preferite dai super ricchi: un'italiana sul podio

La nuova classifica del Global Property Handbook 2026 di Barnes ha rivelato le mete preferite dai super ricchi per gli investimenti sul mercato immobiliare di pregio: l’Italia piazza due città in Top Ten e una sul podio.

Sulle abitudini dei super ricchi, il fondatore del grande gruppo dell’immobiliare di pregio Barnes, Thibault de Saint Vincent, ha svelato: “Quasi tre quarti degli Ultra high net individuals abita in appena dieci Paesi – si legge sul ‘Corriere della Sera’ – e tutti hanno registrato negli ultimi tempi un balzo in avanti. Gli Usa da soli ne contano oggi circa 200 mila, un numero in crescita del 21,2% nell’ultimo anno. L’Italia? Sono circa 12mila i super ricchi, +6% rispetto a un anno fa”.