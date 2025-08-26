Un messaggio in bottiglia è stato trovato nella spiaggia di Rosolina, in Veneto, e al suo interno era conservata una lettera davvero speciale

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Le onde dell’Adriatico hanno custodito un messaggio per oltre un anno, restituendolo soltanto pochi giorni fa sulle spiagge di Rosolina Mare, in Veneto. Un messaggio in bottiglia, infatti, è stato rinvenuto da alcuni turisti che passeggiavano lungo la battigia. All’interno, una lettera strutturata datata 14 maggio 2024 e scritta da un figlio alla propria madre scomparsa. Le parole intime che si possono ancora leggere sono dense di amore ma anche di dolore.

Il messaggio in bottiglia trovato a Rosolina

Il ‘Gazzettino’ ha raccontato di questo messaggio in bottiglia ritrovato nella spiaggia di Rosolina, nel cuore del Parco del Delta del Po. Il testo, scritto da un uomo di nome Alessandro e indirizzato alla madre morta l’anno precedente, ha commosso chiunque abbia potuto leggerlo. “Ciao mamma, ho deciso di scriverti questa lettera come se potessi sentire quello che sei stata per me”, inizia così la missiva riportata dal ‘Gazzettino’.

La bottiglia è stata trovata nei pressi dello stabilimento Bagno Perla da alcuni turisti che, dopo essersi resi conto della delicatezza del contenuto, hanno deciso di consegnarla all’Ufficio Turismo del Comune di Padova. La lettera, pur sgualcita e segnata dall’umidità, conserva ancora la chiarezza del messaggio.

Alessandro racconta la vita della madre, una donna “d’altri tempi”, nata nel 1932, rimasta vedova a 49 anni, ha cresciuto cinque figli con sacrifici e determinazione. Si leggono le parole scritte sempre nel ‘Gazzettino’: “Hai dovuto stringere i denti e portare avanti una famiglia intera. Tempi duri ma quello che siamo oggi lo dobbiamo solo e soltanto a te, mammina mia.”

La descrive come una figura forte e per lui motivo di immenso orgoglio. Scrive del dolore della perdita, della mancanza che non passa nonostante il tempo, e della speranza di un incontro futuro: “Dicono che con il tempo il dolore di averti perso passerà, ma a me non passa nulla. L’amore che provo per te non si può spiegare”.

Altri messaggi in bottiglia ritrovati nelle spiagge

Quello di Rosolina non è un caso isolato. La tradizione dei messaggi in bottiglia ha radici antiche e continua a sorprendere ancora oggi. Nel corso degli anni, diverse storie simili hanno fatto il giro d’Italia, regalando emozioni e curiosità. Sempre a Rosolina Mare, ad esempio, un altro ritrovamento ha fatto molto intenerire.

Un uomo, mentre esplorava la spiaggia con un metal detector, ha trovato una piccola bottiglia contenente un messaggio scritto da Jonas, un bambino di cinque anni. Il testo, datato 14 settembre 2024, recitava: “Ciao, io sono Jonas, ho 5 anni e ho gettato questa bottiglia in mare… mi piacerebbe ricevere una cartolina con il posto di ritrovamento e la data da chiunque l’avesse trovata.” La notizia si è rapidamente diffusa sui social, nei gruppi locali dedicati a Rosolina, e ha permesso al piccolo Jonas di ricevere la sua tanto desiderata risposta.

Storie analoghe si sono registrate anche altrove in Italia. Nell’agosto 2024, ad esempio, nelle acque del Golfo di Napoli è stata ritrovata una lettera struggente scritta da due genitori al figlio mai nato. Qualche settimana prima, invece, un messaggio partito dalla Grecia aveva raggiunto Bari: lanciato dalle coste di Igoumenitsa, era approdato a Mola di Bari dopo oltre due mesi di viaggio tra le onde.

E ancora, durante l’estate del 2023, il Lago di Garda aveva restituito una bottiglia contenente un messaggio datato addirittura 2012. Questo era stato firmato da una coppia di turisti tedeschi che aveva voluto lasciare traccia della loro presenza nella zona. In particolare, dopo ben undici anni il loro messaggio di apprezzamento di quella vacanza è stato casualmente ritrovato.