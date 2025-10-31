I mercatini di Natale più belli d'Europa, 3 sono in Italia

Lucine e addobbi di ogni tipo, profumi inebrianti e tantissime idee regalo per grandi e piccini: i mercatini di Natale sono l’occasione perfetta per trascorrere qualche ora di pura magia all’aria aperta, anche se si sta avvicinando la stagione fredda. Meglio ancora se un candido manto di neve rende l’atmosfera ancora più speciale. Condé Nast Traveller ha scelto alcuni degli appuntamenti più belli in tutta Europa, un lungo elenco da cui trarre ispirazione per chi cerca un’idea per un weekend fuori porta. Tra i 30 mercatini natalizi selezionati, ce ne sono anche 3 in Italia: scopriamo di quali si tratta.