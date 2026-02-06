Il menù della cena di gala delle Olimpiadi 2026: tributo a Milano

I fratelli Cerea hanno firmato il menu della cena di gala delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 alla Fabbrica del Vapore: i piatti serviti

Alla Fabbrica del Vapore di Milano è andata in scena la cena di benvenuto delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: una serata di gala organizzata dal Cio con la presenza di capi di Stato provenienti da tutto il mondo.

Il menu della cena di gala delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Il menu della cena è stato firmato dagli chef Enrico e Roberto Cerea, del ristorante tristellato Da Vittorio a Brusaporto, in provincia di Bergamo: tra i piatti serviti ai tanti ospiti internazionali, c’è stato anche un tributo alla città di Milano.

Come primo piatto sono stati serviti i Paccheri alla Vittorio: si tratta di paccheri della casa delicatamente avvolti in una vivace salsa di pomodoro e basilico, guarniti con olio extravergine di oliva e Parmigiano Reggiano. Il secondo è un piatto intitolato Tribute to Milan: un vitello ispirato alla milanese e accompagnato da una soffice crema di patate al profumo di zafferano.

Il dolce non poteva che essere italiano: Our Tiramisù, un tiramisù classico, preparato con crema al mascarpone, savoiardi imbevuti di caffè espresso e una delicata spolverata di cacao. Per finire una Kermesse di dolci: assortimento di raffinati mini dessert serviti direttamente al tavolo.

Pregiata la carta dei vini, a partire dal bianco, un Venezia Giulia Dut’Un Az. Ag. Vie di Romans del 2022; come rosso, invece, è stato servito il Maurizio Zanella Rosso del Sebino Az. Ag. Cà del Bosco del 2021. Un Ben Ryè Donnafugata del 2023 ha accompagnato il dessert, mentre i commensali potevano scegliere anche tra una selezione di tè e il caffè Vergnano.

La parata di ospiti internazionali

La cena di gala delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è stata gestita dal Comitato Olimpico Internazionale e ha visto la partecipazioni di numerose personalità della politica, a cominciare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale nella mattinata aveva fatto visita alla delegazione italiana nel Villaggio Olimpico.

“L’Italia è onorata di ospitare la XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali” ha dichiarato Mattarella in apertura di serata. Successivamente il Presidente della Repubblica si è detto lieto di potersi rivolgere “a coloro che curano la dimensione sportiva della vita internazionale, quella che rappresenta valori di collaborazione e promuove eventi globali di incontri all’insegna della lealtà nelle relazioni tra popoli e persone”.

Tra gli invitati alla cena dove è stato servito il menu dei fratelli Cerea, spiccano il Vicepresidente degli Stati Uniti d’America J.D. Vance e il segretario di Stato USA Marc Rubio. Nel nutrito elenco, troviamo anche il Principe Al Hussein di Giordania, la Principessa Anna di Gran Bretagna, il Principe Alberto II di Monaco e l’emiro Al Thani del Qatar.

Presenti anche Annalena Baerbock e Roxana Minzatu, rispettivamente Presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e Vicepresidente esecutiva della Commissione Europea. Tra gli invitati c’erano, inoltre, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, il Presidente del Coni Luciano Bonfiglio e il Governatore del Veneto Luca Zaia.

Proprio Zaia, come riportato da ‘SkyTg24’, è stato protagonista di un siparietto con il Vicepresidente degli USA J.D. Vance, il quale, rivolgendosi al Governatore, ha esclamato “This is a strong guy”, vale a dire “Questo è un ragazzo forte”. Cogliendo l’occasione, Zaia ha invitato Vance a visitare il Veneto per le gare dei Giochi Invernali ospitate dalla regione.