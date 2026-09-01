Meloni è tornata in vacanza a La Maddalena: la promessa mantenuta

Giorgia Meloni ha mantenuto la promessa fatta qualche settimana fa: la Premier è tornata a La Maddalena per una mini vacanza di un fine settimana

Giorgia Meloni è tornata a La Maddalena: la Presidente del Consiglio ha mantenuto la promessa durante il suo precedente soggiorno in uno dei luoghi più belli della Sardegna, quando aveva annunciato un suo ritorno. E così è stato per un fine settimana, l’ultimo di agosto.

Giorgia Meloni è tornata a La Maddalena

Stando a quanto riportato da ‘Il Messaggero’, Giorgia Meloni è tornata a La Maddalena per una mini-vacanza di tre giorni in compagnia della figlia Ginevra. Arrivata nella giornata di venerdì 28 agosto 2026, la Premier si è divisa tra la spiaggia, le passeggiate nel centro cittadino e le gite in gommone tra le insenature dell’isola sarda.

Una vacanza all’insegna della tranquillità per la Presidente del Consiglio che si è concessa un fine settimana di relax in vista dei prossimi impegni istituzionali. Durante il suo soggiorno, ha trovato il tempo di trascorrere anche qualche ora con la sorella Arianna Meloni, a sua volta in vacanza in Sardegna-

L’edizione online de ‘L’Unione Sarda’ ha riferito che Giorgia e Arianna Meloni hanno cenato in un ristorante e poi si sono dirette verso il centro, dove hanno ascoltato musica dal vivo in piazza 23 febbraio, mescolandosi con discrezioni tra i turisti e i residenti. Le due sono rimaste insieme fino a tarda sera per poi salutarsi e darsi appuntamento a Roma.

La Meloni era già stata a La Maddalena durante i primi giorni di agosto e aveva raccontato di essere rimasta affascinata da quello che ha definito uno dei mari più belli al mondo: “La Maddalena è meravigliosa, le persone sono molto accoglienti ma anche molto rispettose – aveva dichiarato la Premier – è un territorio splendido con uno dei mari più belli che abbia visto in vita mia, e fondali straordinari. Mi sono divertita molto e mi sono riposata. La consiglio assolutamente”.

Per l’occasione, alla Meloni era stato chiesto se avesse intenzione di tornare a La Maddalena e lei aveva risposto prontamente: “Sono certa che mi rivedrete”. Una sorta di promessa, quella della Presidente del Consiglio, che ha mantenuto a stretto giro di posta, tornando per un fine settimana in un luogo entrato ormai nel suo cuore al pari della Puglia dove storicamente trascorre le vacanze estive.

Dove ha trascorso le vacanze Giorgia Meloni

In mezzo ai due fine settimana trascorsi a La Maddalena, Giorgia Meloni è stata in vacanza in Puglia, la Regione scelta ormai da anni come suo ‘buen retiro’. La zona è quella di Ceglie Messapica, la stessa dove aveva soggiornato in precedenza.

Durante la pausa pugliese, la Meloni si è concessa anche una gita in barca lungo la costa barese. Proprio a Bari tornerà il 4 settembre, giorno in cui è in programma la festa che celebrerà i quattro anni del suo Governo, il più longevo nella storia della Repubblica Italiana.

Nel frattempo, il 21 agosto, sempre in Puglia Giorgia Meloni ha presenziato alla cerimonia d’apertura della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, in scena a Taranto. Nel rinnovato stadio Iacovone, oggetto di un profondo restyling proprio per l’evento, la Premier ha assistito alla cerimonia in tribuna accanto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Senato Ignazio La Russa.