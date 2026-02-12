Le Ive, amatissima girl band che rappresenta il K-pop nel mondo, hanno girato il loro ultimo video a Trieste: ecco la location scelta per l'occasione

Il fenomeno K-pop continua a spopolare in Italia grazie ad un interesse sempre più acceso da parte dei giovanissimi (e non solo): musica, film e serie tv di origini coreane scalano le classifiche in tutto il mondo. Uno dei più recenti successi riguarda le Ive, girl band che ha debuttato nel 2021 e che, negli ultimi giorni, ha pubblicato un nuovo video diventato rapidamente virale sul web. La particolarità? Per girare le riprese, è stata scelta come location la città di Trieste – e più precisamente il quartiere brutalista di Melara. Scopriamo qualcosa in più.

Il video delle Ive girato in un quartiere di Trieste

Il Friuli Venezia Giulia acquista fama internazionale, approdando addirittura in Corea: tutto merito delle Ive, ormai celebre girl band che rappresenta il K-pop nel mondo. Yujin, Gaeul, Rei, Wonyoung, Liz e Leeseo – le sei ragazze che formano la band – hanno debuttato nel 2021 e, nel giro di pochissimo tempo, hanno raggiunto il successo su scala globale, a riprova di un fenomeno che sembra essere ormai inarrestabile. La cultura coreana, soprattutto in ambito cinematografico e musicale, travalica ogni confine e ha già moltissimi fan anche in Italia.

Le Ive, che in queste prime settimane del 2026 hanno pubblicato il loro nuovo videoclip “Bang Bang”, hanno deciso di corrispondere l’amore che i fan italiani provano per loro. La girl band ha infatti scelto la città di Trieste per girare le riprese del video, che su YouTube ha raggiunto visualizzazioni da record in pochi giorni ed è diventato virale sul web. Questa volta, dunque, niente location hollywoodiane che tanto fanno impazzire i fan: le Ive hanno reso popolare il capoluogo friulano in tutto il mondo, suscitando grande curiosità tra il pubblico.

In molti si chiedono, infatti, dove sia ambientato il video di “Bang Bang”, che presenta una location dall’architettura decisamente peculiare – e a dir poco suggestiva. Si accendono così i riflettori su uno dei quartieri più caratteristici di Trieste, il cosiddetto Quadrilatero di Melara, situato a circa 4 km dal centro della città. Realizzato negli anni ’70, è un complesso di edifici popolari che rappresenta lo stile brutalista, su ispirazione del celebre architetto Le Corbusier. È qui che, nel novembre 2025, le Ive hanno girato il video con il supporto della Friuli Venezia Giulia Film Commission, del Comune di Triete e di Ater Trieste.

Il Quadrilatero di Melara a Trieste

Fulcro del quartiere di Melara è senza dubbio il complesso di residenze popolari caratterizzato da due edifici disposti a L, all’interno dei quali sono ospitati ben 648 appartamenti – per un totale di circa 2.500 residenti. Il Quadrilatero di Melara (così viene chiamato ormai da tempo) è uno degli esempi più fulgidi dell’architettura brutalista in Italia, caratterizzata da forme squadrate, volumi robusti e materiali grezzi, come il cemento a vista. Il complesso è stato realizzato tra il 1969 e il 1982 su progetto di Carlo Celli, il quale aveva in mente di creare un vero e proprio villaggio indipendente che racchiudesse abitazioni, negozi e scuole.

Ora, il Quadrilatero di Melara assume fama internazionale grazie al K-pop e al videoclip delle Ive. Non è la prima volta che questa architettura così “rude” viene scelta come sfondo per le riprese di un video musicale: nel 2024, Mahmood vi aveva girato il suo grande successo “Tuta Gold”, che aveva permesso al quartiere di imporsi sull’immaginario collettivo dei fan italiani. Ma adesso è addirittura su scala globale che la città di Trieste fa il suo debutto.