La "Mela Reintegrata" gigante a Milano ha shockato Britney Spears

La "Mela Reintegrata" davanti alla Stazione Centrale di Milano ha shockato Britney Spears: il post social della cantante sull'opera di Pistoletto

Britney Spears incredula per la ‘Mela Reintegrata‘: la cantante ha postato sui social una foto dell’opera di Michelangelo Pistoletto che troneggia sul piazzale davanti alla Stazione Centrale di Milano, manifestando grande stupore.

Milano, Britney Spears shockata dalla “Mela Reintegrata”

Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Britney Spears ha pubblicato il selfie di uno sconosciuto davanti alla ‘Mela Reintegrata’ che si trova a Milano, con la scritta “Where the f*** did that apple come from???” vale a dire “Da dove c*** è uscita quella mela???”

L’opera d’arte di Michelangelo Pistoletto, di fronte alla Stazione Centrale di Milano, deve aver sorpreso la cantante statunitense per portarla a fare un post del genere. Resta da capire, però, se la stessa Britney sia consapevole della natura di quella scultura o magari, a giudicare dal tono sorpreso della frase, non abbia pensato si trattasse di un fotomontaggio o addirittura di intelligenza artificiale.

La cosa certa è che i suoi follower non possono darle spiegazioni, in quanto i commenti sotto i post del suo profilo Instagram sono disattivati: la reginetta del Pop a cavallo tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000 è ferma ormai da tempo e spesso i suoi post social appaiono bizzarri o confusi.

La storia dell’opera d’arte di Pistoletto

La ‘Mela Reintegrata’ è una scultura di Michelangelo Pistoletto: rappresenta l’unione tra natura e artificio, con le graffe che simboleggiano il tentativo di ricucire una frattura andando avanti, quindi con un nuovo equilibrio tra l’elemento naturale e la tecnologia.

Lo stesso Pistoletto, a proposito della sua opera, ha dichiarato: “Il simbolo della Mela Reintegrata rappresenta la ricomposizione degli elementi opposti, natura e artificio. La mela significa natura; il morso della mela significa artificio, così come lo vediamo utilizzato in un marchio di computer mondialmente diffuso posto a emblema della tecnologia che sostituisce integralmente la natura. Con la Mela Reintegrata l’artificio assume il compito di ricucire la parte asportata dal morso e ricongiungere l’umanità alla natura, anziché continuare ad allontanarla da essa”.

L’opera, realizzata in un impasto di argilla e polvere di marmo su una struttura metallica, venne presentata in occasione dell’Expo del 2015 e posizionata inizialmente in Piazza Duomo a Milano: in seguito è stata donata alla città e collocata in maniera stabile in Piazza Duca D’Aosta, davanti alla Stazione Centrale.

Il post social sulla pizza

Non è la prima volta in cui Britney Spears utilizza i social per parlare dell’Italia: qualche anno fa la popstar statunitense aveva parlato del suo grande amore per la pizza su Instagram. Il post risale al 2022 quando la cantante era in dolce attesa e aveva confessato di avere un forte desiderio di pizza, postando foto di pizze con la didascalia “Sto morendo di fame” e taggando la pagina ufficiale di Sorbillo.

La risposta di Gino Sorbillo non si fece attendere: in un primo momento invitò Britney scrivendo “ti amiamo e ti aspettiamo qui”. In seguito, a proposito del post della cantante, scrisse: “E poi scopro da pochi minuti che Britney Spears con oltre 40 milioni di follower su Instagram e su Facebook pubblica due pizze mie Gino Sorbillo Artista Pizza Napoletana sul suo profilo e mi tagga. Ti amiamo e ti aspettiamo qui”.