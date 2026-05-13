Mel Gibson e la fuga d'amore a Roma, chi è la fidanzata italiana

Mel Gibson fotografato a Roma durante una fuga d’amore con la sua nuova fiamma italiana attrice ed ex modella conosciuta nel jet set internazionale

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Mel Gibson è stato fotografato a Roma insieme a una donna italiana durante una passeggiata serale al Gianicolo e le immagini diffuse da un noto settimanale hanno acceso il gossip sulla presunta nuova fiamma dell’attore australiano.

Perché Mel Gibson è a Roma

Da alcuni giorni l’attore e regista australiano si trova in Italia per seguire le attività produttive del nuovo progetto cinematografico ‘The Resurrection’, seguito del lungometraggio uscito nel 2004, ‘La passione di Cristo’.

Intorno al progetto resta ancora grande riservatezza, anche perché il film viene considerato uno dei lavori più attesi della carriera recente del regista australiano.

I set scelti per il nuovo lavoro dovrebbero coinvolgere varie località del Sud Italia tra Puglia e Basilicata e comprenderebbero zone molto legate al cinema storico, tra cui Matera, Gravina in Puglia e alcune aree costiere sarebbero infatti tra i luoghi individuati dalla produzione.

Durante la permanenza romana, però, l’attenzione si è spostata sulla sua vita privata dell’attore. ‘Chi Magazine’ ha pubblicato alcune fotografie che mostrano Gibson in atteggiamenti affettuosi con una donna italiana molto conosciuta negli ambienti dello spettacolo.

Passeggiate serali, abbracci e un bacio hanno rapidamente fatto il giro dei social e delle cronache dedicate alle celebrità.

Il clima immortalato dai fotografi sarebbe apparso quello di una vera “fuga d’amore” nel cuore della Capitale; le immagini sono state scattate nella zona del Gianicolo, con il Fontanone sullo sfondo e un’atmosfera che molti hanno associato alla tradizione cinematografica della dolce vita romana.

La vicenda ha dunque riportato l’attenzione anche sul passato sentimentale dell’attore. Gibson ha concluso negli ultimi anni la relazione con Rosalind Ross, madre del figlio Lars. Prima ancora era arrivato il lungo matrimonio con Robyn Moore, terminato dopo oltre vent’anni e ricordato dalla stampa americana per l’entità del divorzio. Nel suo passato figura anche la relazione con Oksana Grigorieva, da cui è nata un’altra figlia.

Chi è Antonella Salvucci, nuova fidanzata di Mel Gibson

Accanto a Mel Gibson sarebbe comparsa Antonella Salvucci, attrice italiana di 44 anni con un percorso costruito tra televisione, cinema ed eventi internazionali. Originaria di Civitavecchia, negli anni ha frequentato ambienti molto vicini allo spettacolo internazionale e alle produzioni cinematografiche tra Italia e Stati Uniti, mantenendo una presenza costante anche nel mondo mondano legato alla Costa Azzurra.

Secondo la ricostruzione giornalistica, uno degli incontri decisivi per il suo ingresso nei circuiti più esclusivi sarebbe stato quello con la produttrice bulgara Darina Pavlova, figura molto conosciuta negli ambienti del jet set internazionale, attorno ai cui eventi privati si sarebbero ritrovati nel tempo attori e personalità del cinema provenienti da Hollywood e dall’Europa.

Il nome di Antonella Salvucci era già apparso in passato nelle cronache rosa per una relazione con Sean Penn, quando, nel corso di un’intervista televisiva, l’attrice aveva ricordato quella storia raccontando che tutto era nato in maniera improvvisa e molto intensa. Oggi, però, l’attenzione dei media si concentra soprattutto sulle immagini romane diffuse dal settimanale ‘Chi Magazine’.

Negli scatti pubblicati nelle ultime ore, Mel Gibson e Antonella Salvucci passeggiano dunque vicini lungo le strade di Roma, e sembrano vivere momenti di forte complicità; per ora nessuno dei due ha commentato pubblicamente la vicenda.