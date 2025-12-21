Meglio panettone o pandoro? Cosa preferiscono gli italiani

Panettone e pandoro sono due dei simboli del Natale, ma cosa preferiscono gli italiani? Una nuova indagine fa il punto della situazione: ecco i risultati

Panettone o pandoro: la sfida si “consuma” (è proprio il caso di dirlo!) ogni anno sulle tavole degli italiani, quando le feste di Natale si avvicinano. Da una parte, la raffinatezza e il sapore intenso dei canditi – guai a pensarlo senza, per i più tradizionalisti – che caratterizzano il panettone, almeno nella sua variante classica. Dall’altra, la dolcezza e la sofficità dell’impasto del pandoro, dal gusto semplice che piace anche ai più piccini. Ma qual è il prodotto preferito dagli italiani? Ce lo svela una nuova indagine che finalmente mette un punto all’annosa questione.

Cosa preferiscono gli italiani tra panettone e pandoro

Pensando al Natale, nell’immaginario collettivo la tavola imbandita di ogni prelibatezza è senza dubbio uno dei primi ritratti festivi che viene in mente. E al termine di un lauto pasto consumato in famiglia, non può mancare il dolce: questo è il periodo dei grandi lievitati, che da tradizione vengono serviti proprio in occasione delle feste natalizie. Ma, tra panettone e pandoro, cosa preferiscono davvero gli italiani? Il team panettone può contare su un’incredibile varietà di prodotti, da quello classico (un’intramontabile bontà) alle decine di novità che ogni anno escono sul mercato.

Gli amanti del pandoro, invece, puntano solitamente alla semplicità e alla dolcezza: una spolverata di zucchero a velo e, per i più golosi, gocce di cioccolato o una farcitura di crema sono sufficienti a regalare alle papille gustative tutto ciò di cui hanno bisogno. L’indagine condotta da AstraRicerche, su commissione di Unione Italiana Food, finalmente ci rivela chi – tra panettone e pandoro – vince la sfida sulle tavole degli italiani. A sorpresa, il pandoro si aggiudica il 52,6% delle preferenze ed è dunque il dolce più amato per le feste di Natale. Il panettone, ovviamente, si ferma al 47,4% come scelta dei nostri connazionali.

Qualunque cosa dicano le indagini, tuttavia, c’è di certo che gli italiani amano le tradizioni gastronomiche natalizie. Secondo l’associazione di 26 categorie merceologiche dell’industria alimentare nostrana, il solo mese di dicembre 2025 ha registrato ben 33 milioni di prodotti venduti, tra panettone e pandoro. Ovvero circa il 70% dei consumi annui. Intervistati in merito, gli italiani hanno rivelato alcune abitudini dalla tendenza piuttosto chiara: per 8 consumatori su 10, il vero simbolo delle feste sono i grandi lievitati, mentre 5 su 10 hanno iniziato a portarli in tavola anche prima e dopo il periodo natalizio.

Gli altri cibi tipici delle feste di Natale

Se panettone e pandoro si attestano nuovamente tra i prodotti alimentari più acquistati per le feste di Natale, la tradizione impone altre prelibatezze. È il caso del torrone, che nel mese di dicembre conta ben 1.600 tonnellate di vendite (il 25% de consumo annuo). Anche il cioccolato, soprattutto in tavolette e praline, non conosce crisi: si parla di oltre 18mila tonnellate consumate nel periodo natalizio. Cresce poi il consumo di creme spalmabili dolci, che tocca le 4.900 tonnellate. E dal momento che il pasto di Natale riveste un’importanza fondamentale tra gli italiani, ecco che tra i cibi più consumati spuntano la pasta (circa 1,5kg a persona) e il pesce surgelato (oltre 8.200 tonnellate vendute nel mese di dicembre).