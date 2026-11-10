Allarme medusa nomade super urticante in Sicilia: "Non toccatela"

La medusa nomade super urticante è stata avvistata in molte località della Sicilia e l'Ispra mette in guardia sui rischi di un contatto anche in spiaggia

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Lungo le coste della Sicilia si moltiplicano gli avvistamenti della medusa nomade, una specie particolarmente urticante la cui presenza è stata segnalata in diverse località dell’isola, richiamando l’attenzione degli esperti e spingendo l’Ispra a diffondere un avvertimento per chi frequenta il mare.

Dove è stata avvistata la medusa nomade in Sicilia

A richiamare l’attenzione sulla diffusione della specie è stato l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che il 9 novembre 2026 ha diffuso una comunicazione per invitare alla prudenza. Come riportato anche da ‘La Repubblica’, le osservazioni più recenti riguardano diversi tratti del litorale siciliano, dove sono stati individuati esemplari isolati e gruppi di meduse.

Le segnalazioni si distribuiscono in un’area piuttosto ampia, che comprende Palermo e Cefalù, oltre alle acque di Ustica, delle isole Egadi e di Lampedusa. Altri avvistamenti sono stati registrati nel Golfo di Castellammare e lungo la costa trapanese, mentre nei pressi di Isola delle Femmine sarebbero stati osservati tre esemplari di dimensioni comprese tra 50 e 80 centimetri.

Un episodio documentato risale al 29 ottobre, quando una medusa è stata individuata nel porto di Trapani, vicino al terminal degli aliscafi; l’Arpa Sicilia ha confermato l’identificazione attraverso l’esame delle fotografie, rilevando un diametro dell’ombrello di circa 40 centimetri.

Il ritrovamento si aggiunge alle altre osservazioni che hanno interessato le acque dell’isola nelle ultime settimane, cosa che ha portato gli esperti a raccomandare particolare attenzione, soprattutto per il rischio legato al contatto con l’animale.

L’indicazione dell’Ispra è di evitare di toccare le meduse, anche quando vengono trovate sulla spiaggia, poiché le loro strutture urticanti possono provocare reazioni cutanee significative.

L’Istituto chiede inoltre la collaborazione di cittadini e pescatori per raccogliere ulteriori informazioni sulla distribuzione della specie aliena; chi dovesse incontrarne un esemplare può documentare l’avvistamento con una fotografia o un video, mantenendo una distanza di sicurezza, e inviare il materiale all’indirizzo alien@isprambiente.it, specificando la data e il luogo dell’osservazione.

Com’è fatta la medusa nomade e perché è pericolosa

Conosciuta scientificamente come Rhopilema nomadica, questa medusa proviene dal Mar Rosso e dall’area indo-pacifica. Il suo ingresso nel Mediterraneo è avvenuto attraverso il Canale di Suez, che ha consentito a diverse specie marine di raggiungere ambienti esterni alla loro distribuzione originaria. Le prime osservazioni risalgono agli anni Settanta, lungo le coste di Israele, da dove la specie ha successivamente ampliato il proprio areale.

Il primo ritrovamento ufficialmente documentato è recente, e risale infatti al settembre 2015, nelle acque di Pantelleria, mentre negli anni successivi sono stati registrati altri episodi alle Egadi, in particolare a Levanzo nel 2016 e a Favignana nel 2017; gli avvistamenti attuali confermano l’importanza di seguirne la distribuzione.

Tra le caratteristiche più rilevanti della specie figurano le dimensioni considerevoli, con esemplari che possono arrivare a pesare 40 chilogrammi. La medusa nomade può inoltre concentrarsi in banchi di centinaia o migliaia di individui, una circostanza che rischia di creare difficoltà alle attività marittime e alla pesca, soprattutto quando gli animali finiscono nelle reti.

A destare preoccupazione è soprattutto la sua elevata capacità urticante, che può rappresentare un problema per la balneazione e la frequentazione delle spiagge, per questo motivo l’Ispra insiste sulla necessità di osservare gli esemplari senza entrare in contatto con loro e di contribuire alla raccolta delle segnalazioni.