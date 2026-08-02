Nel Mediterraneo più di 1300 pani: le specialità tipiche d'Italia
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Il pane non è soltanto pane, bensì il simbolo di antiche culture, civiltà vicine e lontanissime, tradizioni che travalicano ogni confine: si stima che nella sola area del Mediterraneo ne esistano oltre 1300 tipi diversi, ciascuno con la propria storia e la propria ricetta originale. Il pane diventa così elemento d’unione di decine di Paesi che, in comune, spesso hanno soltanto l’appartenenza alla stessa regione mediterranea. Scopriamo quali sono le specialità tipiche in Italia, che meglio raccontano del luogo da cui provengono.
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