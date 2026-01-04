Matrimoni vip italiani del 2026, dai Me contro Te alla Lucarelli

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Sono molti i vip che hanno annunciato il loro matrimonio: negli scorsi mesi, tante proposte super romantiche ci hanno fatto sognare ad occhi aperti, e presto arriverà per tutti il grande giorno. Mentre i preparativi fervono, spesso con tanto di dettagli raccontati sui social, per i fan ha inizio la lunga attesa. Da Selvaggia Lucarelli ai Me contro Te, quali sono le nozze vip italiane del 2026? Scopriamolo insieme.