Me contro Te, matrimonio show a Milano: quanto costa partecipare

Luì e Sofì, alias i "Me contro Te", finalmente si sposano: la coppia ha annunciato la data del matrimonio che si terrà all'Arena di Milano, ecco come partecipare

Il grande giorno sta per arrivare: finalmente Luì e Sofì, alias i “Me contro Te”, pronunceranno il fatidico sì. E hanno deciso di farlo davvero in grande stile, organizzando un matrimonio a dir poco spettacolare. L’evento, un vero e proprio show, si terrà presso l’Arena di Milano e sarà aperto al pubblico pagante: tanta è la voglia di Luigi Calagna e Sofia Scalia, il celebre duo amatissimo dai più piccini, di condividere la gioia di queste nozze con i loro innumerevoli fan. Come poter partecipare alle nozze dell’anno? Scopriamolo insieme.

Quando e dove si sposano i Me contro Te

Lo avevano deciso già molto tempo fa, ma i tanti impegni e le mille avventure vissute in questi ultimi anni avevano costretto loro a rimandare la fatidica data: i “Me contro Te”, ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia, sono finalmente pronti a sposarsi. Conosciuti dai più piccolini come Luì e Sofì, la coppia – sia nella vita privata che in quella pubblica – ha annunciato l’attesissimo matrimonio. La proposta era arrivata nell’ottobre 2021, ovvero nel periodo del loro massimo successo, tanto che i due innamorati hanno dovuto continuare a procrastinare.

“Siamo stati occupati dai molti progetti e per fare quello che abbiamo intenzione di realizzare ci vogliono tempo e autorizzazioni” – avevano spiegato i “Me contro Te” nell’agosto 2024, parlando del loro futuro matrimonio. Ora il momento è arrivato, come annunciato sui profili social di Luigi e Sofia: le nozze si terranno il prossimo 5 settembre 2026, presso l’Arena di Milano. Una location di certo inedita per un matrimonio, tale da aver suscitato grandissima curiosità – e anche qualche polemica.

Si tratta in effetti di uno spettacolo aperto al pubblico (pagante), durante il quale ci saranno canzoni, balletti e tanto divertimento. “Sentivamo il bisogno di condividere questo momento con tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo viaggio. E alla fine abbiamo capito: sposarci su un palco, con la nostra musica e davanti a voi, è la cosa più bella che potessimo immaginare” – hanno spiegato Luì e Sofì nel loro annuncio tanto atteso. E c’è chi già parla di eccessiva spettacolarizzazione, quando non addirittura di un mero business volto a monetizzare persino le loro nozze.

Come partecipare al matrimonio dei Me contro Te

Naturalmente, i giovanissimi fan dei “Me contro Te” non stanno più nella pelle all’idea di poter partecipare al matrimonio dei loro idoli, ignari delle polemiche che si stanno scatenando sul web in merito alla loro scelta di celebrare un vero e proprio spettacolo. L’evento, chiamato “The Wedding – Lo Show”, si terrà il prossimo 5 settembre 2026 sul palco dell’Arena di Milano e sono già disponibili i biglietti da acquistare online. Dal momento che si tratta di un appuntamento dedicato soprattutto ai più piccoli, tutti sono i benvenuti: al di sotto dei 4 anni, ciascun bambino dovrà essere accompagnato da un adulto provvisto di regolare biglietto.

Quanto costa partecipare alle nozze dei Me contro Te

Naturalmente, lo spettacolo è a pagamento: diverse sono le opzioni disponibili per partecipare a “The Wedding – Lo Show” di Luì e Sofì. Per il biglietto standard, si parte dai 48 euro (commissioni escluse) per poi salire di prezzo per chi vuole scegliere i posti migliori, sino a 90 euro + commissioni per stare più vicino al palco. La platea costa ancora di più: si va dai 96,60 euro per la Poltrona ai 110,40 euro per la Poltronissima Gold, sempre escluse le commissioni. Infine, i pacchetti speciali per i più affezionati: il Vip Pack (con ingresso riservato, merchandising esclusivo e altre sorprese) viene 203,50 euro + commissioni, mentre il Meet&Greet (che permette di incontrare Luì e Sofì prima dello spettacolo, ma non include il biglietto d’ingresso), costa 250 euro + commissioni.