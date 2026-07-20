McConaughey blocca Testaccio: "Annate a Positano a rompe er c..."

Ancora disagi per gli abitanti di Testaccio, a causa delle riprese romane del nuovo film con Matthew McConaughey: in città compare una colorita protesta

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Le riprese del film “Positano”, la nuova produzione targata Netflix che vede protagonisti Matthew McConaughey e Zoe Saldaña, bloccano il quartiere di Testaccio: la capitale è una delle città scelte come set cinematografico, con tutti i disagi che ne conseguono. Non è la prima volta che gli abitanti si trovano a fare i conti con i problemi derivanti da una produzione internazionale che blocca il traffico e dimezza i parcheggi, e stavolta qualcuno ha deciso di protestare – in maniera invero piuttosto colorita.

La protesta a Testaccio per le riprese del film “Positano”

Nei giorni scorsi, il quartiere di Testaccio è stato coinvolto nelle riprese del nuovo film “Positano”, diretto da Daniel Roher e interpretato da attori del calibro di Matthew McConaughey e Zoe Saldaña. Alcune delle vie principali sono state trasformate in set cinematografico, rendendo impossibile la vita quotidiana per coloro che vi abitano. I disagi ampiamente preannunciati da un’informativa affissa nel quartiere sembrano infatti essere amplificati in questa rovente estate che di sicuro non contribuisce a rasserenare gli animi. Tanto che proprio sulla determina stilata da Roma Capitale è apparsa una protesta a dir poco “pittoresca”.

“E annate a Positano a rompe er c…” – si legge al di sopra del testo della determina, scritto con un pennarello nero (probabilmente da un residente di Testaccio ormai messo a dura prova dai disagi sorti a causa delle riprese). Una battuta che richiama il titolo del film, e che – con pochissime parole vergate in romanesco – lascia ben intendere l’esasperazione dei cittadini davanti ai problemi che, già quotidianamente presenti, vengono esacerbati da divieti e limitazioni imposti dal nuovo set cinematografico. D’altra parte, non è la prima volta che gli abitanti di Testaccio devono far fronte ad una situazione del genere. Interpellato nel merito, l’assessore capitolino alla Cultura Massimiliano Smeriglio aveva assicurato di tenere in considerazione ogni segnalazione di irregolarità.

Disagi a Roma per il film con Matthew McConaughey

In base a quanto emerso dalle segnalazioni dei residenti, le riprese capitoline di “Positano” avrebbero provocato numerosi disagi. Secondo la determina affissa a Testaccio, la casa di produzione cinematografica Wildside era autorizzata ad utilizzare alcuni spazi del quartiere tra il 14 e il 17 luglio 2026. Ciò ha comportato non solamente l’impiego di numerosi stalli adibiti a parcheggio, impedendone l’uso ai cittadini, ma anche il blocco del traffico in alcune strade e le modifiche alla viabilità locale. Senza contare, ovviamente, tutti i vari problemi legati ad un set cinematografico: mezzi pesanti in ogni dove, generatori di corrente accesi per molte ore di seguito, caos e rumore sotto le finestre delle abitazioni.

Non sorprende, a questo punto, che i cittadini siano esasperati. Tanto che il Municipio I ha deciso di intervenire, come si legge su “Repubblica”: la presidente Lorenza Bonaccorsi e gli assessori Claudio Giustolisi e Stefano Marin hanno richiesto un incontro urgente al Campidoglio. L’obiettivo è quello di trovare il giusto equilibrio tra le – giustissime – esigenze degli abitanti e l’attrattiva che la città di Roma da sempre esercita nei confronti delle grandi produzioni cinematografiche internazionali, con l’indotto di cui la capitale può beneficiare.