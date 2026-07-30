Mbappé in vacanza a Porto Cervo con Ester Exposito: il retroscena

Kylian Mbappé ed Ester Exposito avvistati in Sardegna: i retroscena sulle vacanze dell'attaccante francese del Real Madrid e l'attrice spagnola

Nuova vacanza in Sardegna per Kylian Mbappé: dopo la breve fuga romantica di qualche mese fa, l’attaccante francese del Real Madrid è tornato sull’isola insieme alla compagna, l’attrice spagnola Ester Exposito.

Vacanza a Porto Cervo per Mbappé ed Ester Exposito

Come riportato da ‘La Nuova Sardegna’, Kylian Mbappé ed Ester Exposito sono stati avvistati a Porto Cervo, dove stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza dopo le fatiche del calciatore ai Mondiali, dove si è laureato capocannoniere con 10 reti.

Una vacanza all’insegna del romanticismo per una delle coppie più chiacchierate di Spagna: a bordo di uno yacht in navigazione lungo la costa nord dell’isola, sono i due sono stati paparazzati mentre mangiavano fragole accompagnate da una bottiglia di champagne.

I ben informati hanno raccontato anche di averli visti nell’esclusivo Twiga di Porto Cervo, locale simbolo della movida nonché ritrovo dei vip che trascorrono le vacanze in Costa Smeralda.

Mbappé era già stato in Sardegna nel mese di maggio del 2026, viaggio che aveva creato non poche polemiche in Spagna: il calciatore aveva approfittato del riposo che i medici gli avevano prescritto a causa di un problema al ginocchio per concedersi qualche giorno di relax a Cagliari insieme alla sua compagna.

I media iberici avevano riferito che la toccata e fuga del francese in Sardegna aveva spaccato lo spogliatoio del Real Madrid a pochi giorni dalla sfida contro l’Espanyol, da vincere assolutamente per non concedere il ‘pasillo de honor’ agli acerrimi rivali del Barcellona in programma il turno successivo.

Le polemiche erano poi rientrate con Mbappé tornato in campo per le ultime tre giornate di campionato e in gol nell’ultima gara vinta 4-2 contro l’Athletic Bilbao. La nuova relazione dell’attaccante francese ha trovato tanto spazio sui giornali e siti di gossip in Spagna e in Francia e c’era chi dubitava sul suo stato di forma in vista dei Mondiali.

Dubbi spazzati via a suon di gol da parte di Mbappé: pur non riuscendo a laurearsi campione del mondo con la Francia, l’ex Monaco e PSG ha chiuso il torneo da capocannoniere con 10 reti, diventando anche il giocatore con più gol in assoluto nella storia dei Mondiali, con 22 centri in tre edizioni.

I vip in vacanza in Sardegna nell’estate 2026

Al pari di Mbappé, sono tanti i vip che hanno scelto la Sardegna per trascorrere le vacanze estive: restando nel mondo del calcio, si può citare Erling Haaland, attaccante della Norvegia che come il francese si è concesso qualche giorno di riposo a Porto Cervo dopo le fatiche dei Mondiali.

Nel corso delle sue vacanze italiane, Haaland è stato anche in Sicilia, dove ha partecipato alla sfilata di Dolce e Gabbana a Taormina, e poi in Puglia, invitato al matrimonio di Gigio Donnarumma, suo compagno di squadra al Manchester City.

Tra gli sportivi anche Jannik Sinner è stato in vacanza in Sardegna per ricaricare le pile dopo la vittoria a Wimbledon e in vista dell’inizio della stagione sul cemento; per quanto riguarda le celebrità del mondo dello spettacolo si può citare la modella Ashley Graham che ha scelto la splendida isola Molara.